Не для хайпа, а для жизни - Авито представил свою версию Tesla Cybertruck - Avito Dacha Truck



Стилизованный Avito Dacha Truck видели в разных туристических локациях города. Новая Tesla Foundation на несколько дней превратилась в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль, который путешествует по самым интересным местам России с привалами и пикниками по пути.



На приеме Росконгресса Авито организовал инсталляцию, где каждый мог представить себя таким путешественником. Tesla расположилась на фоне необычных декораций - населенных пунктов – Киберспасское, Балагуры, Морозилка, Зайцы, Комарово и другие. Гости также могли сфотографироваться в багажнике пикапа с самоваром, баранками и дачной клубникой.





«В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль, в первую очередь создан для того, чтобы служить людям - не для хайпа, а для жизни», — рассказала команда Авито.



Avito Dacha Truck в дни ПМЭФа можно было встретить на Западном скоростном диаметре, на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и на улице Рубинштейна.











Вместе с автомобилем были выставлены эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые также, как и Tesla продаются в Moscow Tesla Club и представлены на брендированной странице клуба на Авито. Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля, управляются со смартфона и могут подзаряжаться от кибертрака.



Avito Dacha Truck в дни ПМЭФа можно было встретить на Западном скоростном диаметре, на Васильевском и Крестовском островах, Московском проспекте и на улице Рубинштейна.Вместе с автомобилем были выставлены эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые также, как и Tesla продаются в Moscow Tesla Club и представлены на брендированной странице клуба на Авито. Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля, управляются со смартфона и могут подзаряжаться от кибертрака.

«Для нас важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей, вроде Tesla Cybertruck, но и развивать своё производство. Начали с электромотоциклов — в них практически всё — российское. Кстати, в один Cybertruck поместится ровно 2 наших электромотоцикла. Как говорится, делайте выводы» — поделился CEO Moscow Tesla Club Алексей Еремчук.