Не гоните на модем! Apple отрицает домыслы об отсутствии MagSafe в iPhone 16e

Apple подтвердила, что её первый кастомный модем C1 в iPhone 16e не имеет никакого отношения к отсутствию поддержки MagSafe в новинке. Об этом представители компании рассказали в интервью порталу Macworld.
Один из крупнейших производителей чехлов для iPhone на правах анонимности заявил редакции MacRumors, что протестировал аксессуары с MagSafe и они никак не повлияли на работу модема C1.
Так почему же в iPhone 16e нет MagSafe? Apple не раскрыла истинную причину, но, видимо, Кук зажал копеечку на пару магнитиков.
Предварительный заказ на iPhone 16e начался сегодня, а устройство поступит в продажу в пятницу, 28 февраля.
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