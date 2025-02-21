Не гоните на модем! Apple отрицает домыслы об отсутствии MagSafe в iPhone 16e







Apple подтвердила, что её первый кастомный модем C1 в iPhone 16e не имеет никакого отношения к отсутствию поддержки MagSafe в новинке. Об этом представители компании рассказали в интервью порталу Macworld. Apple подтвердила, что её первый кастомный модем C1 в iPhone 16e не имеет никакого отношения к отсутствию поддержки MagSafe в новинке. Об этом представители компании рассказали в интервью порталу Macworld. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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После анонса iPhone 16e на этой неделе в сети появились некоторые предположения о том, что магниты MagSafe могли повлиять на качество сотовой связи модема C1. Это считалось потенциальной причиной того, что новинка не поддерживает MagSafe. Однако Apple отрицает такое предположение.Один из крупнейших производителей чехлов для iPhone на правах анонимности заявил редакции MacRumors, что протестировал аксессуары с MagSafe и они никак не повлияли на работу модема C1.Так почему же в iPhone 16e нет MagSafe? Apple не раскрыла истинную причину, но, видимо, Кук зажал копеечку на пару магнитиков.Предварительный заказ на iPhone 16e начался сегодня, а устройство поступит в продажу в пятницу, 28 февраля.