Не гоните на модем! Apple отрицает домыслы об отсутствии MagSafe в iPhone 16e

Фархад

iPhone 16e

Apple подтвердила, что её первый кастомный модем C1 в iPhone 16e не имеет никакого отношения к отсутствию поддержки MagSafe в новинке. Об этом представители компании рассказали в интервью порталу Macworld.

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После анонса iPhone 16e на этой неделе в сети появились некоторые предположения о том, что магниты MagSafe могли повлиять на качество сотовой связи модема C1. Это считалось потенциальной причиной того, что новинка не поддерживает MagSafe. Однако Apple отрицает такое предположение.

Один из крупнейших производителей чехлов для iPhone на правах анонимности заявил редакции MacRumors, что протестировал аксессуары с MagSafe и они никак не повлияли на работу модема C1.

Так почему же в iPhone 16e нет MagSafe? Apple не раскрыла истинную причину, но, видимо, Кук зажал копеечку на пару магнитиков.

Предварительный заказ на iPhone 16e начался сегодня, а устройство поступит в продажу в пятницу, 28 февраля.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1331
Grealex
Нужно же чем-то отличаться от 16.
2 часа назад в 21:51
#
+1331
Grealex Grealex
Помимо камер и процессора.
2 часа назад в 21:51
#
Ckor_30
+704
Ckor_30
Если честно маг сейф не нужен и без него отлично.
2 часа назад в 22:15
#
+958
Paspartu Ckor_30
Павербанк не приклеится без него. А не приклеенный павербанк это отстой
2 часа назад в 22:17
#
kardigan
+3912
kardigan Ckor_30
Если честно, то и камера с процессором не особо такие нужны-всё работает и на старых.
35 минут назад
#

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