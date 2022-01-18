Министерство цифрового развития РФ заключило договор с «Ростелекомом» для внедрения авторизации на «Госуслугах» при помощи биометрии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно источнику, основная цель контракта — провести интеграцию сайта «Госуслуг» с государственной биометрической системой. Напомним, что ранее власти уже собрались реорганизовать базу биометрии россиян, взяв ее под свой контроль и отстранив банки от управления этими данными. В результате упомянутого договора пользователь сможет входить в свой аккаунт «Госуслуг» при помощи биометрических данных, которые он ранее предоставил государству. Речь идет о снимках лица и записей фрагментов голоса.
Ранее мы сообщали, что биометрическая система не пользуется популярностью в России — она существует уже более двух лет, но количество пользователей крайне мало, и увеличивается медленно. Скорее всего, россияне настороженно относятся к любым новым сборам личной информации о них, а также не до конца доверяют тому, насколько безопасно государство хранит их данные. У Минцифры есть вариант выхода из ситуации.
Согласно источнику, после завершения интеграции биометрической системы в сайт «Госуслуг» ведомство планирует отключить часть услуг для тех пользователей, кто «бойкотирует» сдачу биометрии. Этот процесс назвали «стимулирование с помощью ограничений» — власти запретят таким гражданам удаленно получать услуги на сайте. На данный момент неизвестен точный список действий, который будут ограничены, но даже сам факт таких ограничений вызовет много недовольств со стороны россиян.
Беспокойство Минцифры можно понять. Когда система ЕБС была запущена, ведомство рассчитывало увидеть в ней около 70 миллионов пользователей к 2024 году, тогда как до сих пор их там только 180 тысяч.
Источник «Коммерсанта» пояснил, что биометрические данные повысят безопасность использования портала «Госуслуг», поскольку биометрия каждого человека уникальна, а значит её нельзя потерять или передать, как это возможно сделать сейчас с цифровой подписью.
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Так же с вакцинацией было-попросту прижали..
Видимо у них такая прям статистика, что только госуслугами все и пользуются 🤔
Последние лет 5 я туда захожу только чтобы отмечать прочитанными уведомления о штрафах от гибдд.