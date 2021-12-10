Пользователи iPhone по всему миру активно устанавливают iOS 15 — обновилось уже более половины совместимых устройств. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors со ссылкой на аналитическую компанию Mixpanel.
Стоит отметить, что Mixpanel использует собственные источники собирает неофициальные данные — это означает, что сама Apple не предоставляет никаких статистики по темпам обновления до iOS 15. Однако, если верить аналитикам, то на данный момент около 60% всех активных iOS-устройств в мире обновились на iOS 15. При этом 36% девайсов всё еще работают на iOS 14, а 4% iPhone и iPod touch всё еще используют более старые версии ПО. С момента релиза iOS 15 для всех пользователей прошло ровно 80 дней.
Заметим, что в 2020-м году темпы перехода с iOS 13 на iOS 14 были существенно выше. По данным всё той же Mixpanel на момент 9 декабря прошлого года iOS 14 была установлена аж на 79% iPhone по всему миру.
Журналисты считают, что для такой разницы есть две причины. Во-первых, iOS 14 была очень интересна пользователям, так как получила обновленные виджеты и многие хотели их попробовать. В iOS 15 же довольно сложно назвать какую-то особенную киллер-фичу. Во-вторых, пользователи совместимых смартфонов могут тянуть с обновлением из-за новой политики Apple. На WWDC 2021 в июне компания сообщила, что будет выпускать патчи для iOS 14 даже после релиза iOS 15. Возможно, владельцы «яблочных» смартфонов не уверены, что их устройство будет работать хорошо на новой ОС, поэтому предпочитают «сидеть» на iOS 14 до последнего.
Ранее мы рассказали о нескольких новых функциях iOS 15: система получила «Онлайн-текст», возможность демонстрировать свой экран собеседнику в FaceTime, а также отследить «аппетиты» своих приложений. А еще в новой ОС появилась нативная замена Google Authenticator — теперь iPhone, iPad и Mac умеют сами генерировать 2FA-коды и подставлять их на сайт.
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