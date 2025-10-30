Не МАКСом единым: жителей РФ готовят к новому мессенджеру



Фото: Unsplash



Речь идет о «Роса мессенджере», который ранее был доступен только на корпоративных смартфонах «Р-фон» и планшетах «Р-таб».

Создатели Создатели обещают , что до конца года обновят приложение — его можно будет скачать на любое устройство через веб-версию.

«Роса мессенджер» — компонент экосистемы «Роса», разработанный под операционную систему «Роса мобайл» и для устройств «Р-фон». В обновленной версии мессенджера изменили дизайн, расширена доступность сервиса с разных платформ и добавлена функция видеоконференцсвязи. Все элементы решения — российской разработки, — подчеркнул представитель «НТЦ ИТ Роса» и АО «Рутек» Сергей Кравцов.

«Р-фон» на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл» представили в 2023 году и в 2024 году устройство попало на корпоративный рынок. Объемы производства российских смартфонов представитель компании отказался говорить. По некоторым данным, за прошедший год у компании было не более пяти заказов.