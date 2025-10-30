Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Не МАКСом единым: жителей РФ готовят к новому мессенджеру

Артем
Снимок экрана 2025-10-30 113915.png
Фото: Unsplash

Речь идет о «Роса мессенджере», который ранее был доступен только на корпоративных смартфонах «Р-фон» и планшетах «Р-таб».

Создатели обещают, что до конца года обновят приложение — его можно будет скачать на любое устройство через веб-версию. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Роса мессенджер» — компонент экосистемы «Роса», разработанный под операционную систему «Роса мобайл» и для устройств «Р-фон». В обновленной версии мессенджера изменили дизайн, расширена доступность сервиса с разных платформ и добавлена функция видеоконференцсвязи. Все элементы решения — российской разработки, — подчеркнул представитель «НТЦ ИТ Роса» и АО «Рутек» Сергей Кравцов.

«Р-фон» на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл» представили в 2023 году и в 2024 году устройство попало на корпоративный рынок. Объемы производства российских смартфонов представитель компании отказался говорить. По некоторым данным, за прошедший год у компании было не более пяти заказов.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
В WhatsApp появится функция, которая освободит память смартфона
В Telegram появится очень удобная возможность. В других мессенджерах такого нет!
МАХ собрал 50 миллионов пользователей

Рекомендации

Рекомендации

«Все неважно, кроме цены»: Костя AcademeG четко и ёмко оценил новую Lada Iskra
На OZON новая опция: товар забрал, ни копейки не отдал. Будете пользоваться?
Музыканты со всего мира бойкотируют Spotify: его создатель инвестировал 600 млн евро в боевых дронов
One UI 8 превращает смартфоны Galaxy в iPhone. Отказаться нельзя, придется привыкать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Дмитрий Могучев
+600
Дмитрий Могучев
Получается конкурировать будет с Максом? Запасусь 🍿🍿🍿
3 минуты назад
#