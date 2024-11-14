Не могу понять, сколько стоит Windows 11. Что 200 долларов, что бесплатно — вообще никакой разницы

У Microsoft крайне странная ценовая политика в отношении Windows 11. В магазине компании лицензия стоит 140 долларов за версию Home и 200 долларов за версию Pro. Но за такие деньги можно купить какой-нибудь ноутбук, на которой уже будет установлена лицензионная версия Windows, поэтому неясно, покупает ли кто-нибудь лицензии за такие деньги, ведь это неразумно.
Цены у реселлеров по разным причинам сильно ниже, но заметно разнятся — от 1 до 10 долларов или выше в зависимости от различных факторов, в том числе наценки. Нужно понимать, что реселлеры зачастую торгуют OEM-ключами, то есть активациями, которые предназначены для производителей и сборщиков компьютеров. Проблема заключается в том, что если вы купили готовое устройство и активировали на нём Windows таким ключом, формально ваша копия ОС не будет считаться лицензионной, поскольку вы нарушили условия её использования. Но существует лазейка: если компьютер собран вами самостоятельно или вы хотя бы заменили в устройстве какой-нибудь компонент, вы можете считаться сборщиком, и дешёвый OEM-ключ как раз предназначен для вас.
Иногда Microsoft блокирует OEM-ключи, добытые нелегальным способом, поэтому активация может слететь через какое-то время или ключ перестанет действовать и у вас не получится повторно активировать им Windows на том же самом устройстве, к которому он был привязан ранее. То же самое касается случаев, когда нечестные продавцы продают один и тот же ключ сразу нескольким людям.
Ещё больше странностей добавляет то, что компания Microsoft сама позволяет получить активированную версию Windows 11 бесплатно. Причём несколькими способами.
Первый заключается в установке Windows 11 поверх старой версии Windows, которая была активирована лицензионным ключом. Новая ОС автоматически подхватит старую лицензию. Даже если у вас новый компьютер, вы можете сначала поставить на него старую винду, а затем проагрейдить её.
Второй способ предназначен для разработчиков и специалистов, занимающихся ремонтом и тестированием компьютеров. Microsoft позволяет им легально активировать Windows 11 на любом компьютере через утилиты PowerShell или терминал, достаточно вписать одну команду и выбрать вариант активации — на полгода или навсегда. Этот способ вызывает вопросы по поводу этичности его использования, но раз Microsoft не требует у пользователя подтверждения профессиональной деятельности в сфере ремонта ПК, значит компания не возражает, чтобы им пользовались все желающие.
В результате действительно непонятно, сколько нужно отдавать за Windows 11. 200 долларов? 10? 1? Вообще ничего? Во всех случаях вы получите ровно одно и то же.