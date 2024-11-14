Не могу понять, сколько стоит Windows 11. Что 200 долларов, что бесплатно — вообще никакой разницы





У Microsoft крайне странная ценовая политика в отношении Windows 11. В магазине компании лицензия стоит 140 долларов за версию Home и 200 долларов за версию Pro. Но за такие деньги можно купить какой-нибудь ноутбук, на которой уже будет установлена лицензионная версия Windows, поэтому неясно, покупает ли кто-нибудь лицензии за такие деньги, ведь это неразумно.

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