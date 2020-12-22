В новом отчете от Counterpoint Research сообщается, что iPhone 12 стал самым продаваемым смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения (5G) в мире по состоянию на октябрь, несмотря на отложенный запуск.
Хотя iPhone 12 в октябре продавался всего две недели, ему удалось возглавить рейтинг. За этот непродолжительный период он стал седьмым по объему продаж устройством с 5G за период с января по октябрь 2020 года.
Примечательно, что вторую строчку в рейтинге занял iPhone 12 Pro, а на третьем месте разместился Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Вместе iPhone 12 и 12 Pro обеспечили почти четверть от общего объема продаж 5G-смартфонов в октябре.
Counterpoint объясняет взрывной успех iPhone 12 и 12 Pro рядом факторов. Например, считается, что среди пользователей iOS существовал значительный отложенный спрос на устройства с поддержкой сетей пятого поколения. Интерес также был вызван активным продвижением со стороны операторов США, на долю которых пришлось более трети продаж iPhone 12 и 12 Pro за месяц. По сравнению с большинством других 5G-устройств, айфон зачастую имеет более широкий охват рынка и доступен в более чем 140 странах.
Новинки от Apple также дали необходимый импульс рынку 5G-смартфонов, который достиг в октябре самой высокой доли в 24 процента от мировых продаж смартфонов. Продажи iPhone 12 и 12 Pro удвоили проникновение устройств с поддержкой mmWave с пяти процентов в сентябре до 12 процентов в октябре. Counterpoint подчеркивает, что это может повлиять на телекоммуникационную отрасль, и предполагает, что это может способствовать будущему продвижению Apple в других секторах, таких как дополненная (AR) или виртуальная реальность (VR).
Counterpoint ожидает, что спрос на серию iPhone 12 останется высоким в четвертом квартале 2020 года, особенно в праздничный период. Поздний запуск устройств, вероятно, приведет к увеличению продаж в последующие месяцы, тем самым сохраняя спрос в начале 2021 года.
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