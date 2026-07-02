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Не покупайте эти часы Casio! Они вас разочаруют

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Casio бьет рекорды популярности уже несколько десятилетий подряд. Это отличный пример, как приспосабливаться к реалиям и оставаться в тренде годами: бренд создал вокруг себя культ еще в прошлом веке, а теперь придумывает новые модели для более молодого поколения. 

Однако далеко не каждые бюджетные часы Casio будут хорошим выбором, и дело даже не во вкусовых различиях. Некоторые серии и модели объективно неудачны, а их покупка может разочаровать и заставить жалеть о потраченных средствах. 

1. Инверсный дисплей. То есть черный с белыми цифрами и символами. Он кажется стильным, особенно вкупе с черным корпусом, однако читаемость данных с такого экрана сильно хромает. Символы хорошо видны только при ярком свете, а в тени или сумерках сливаются в одну темную кашу. Единственный вариант — брать более дорогие серии с улучшенными дисплеями. 


Скриншот с YouTube

2. Хромированные модели. Это часы с пластиковым корпусом, который покрыт хромом. К примеру, модели А158, А159 и А168, стилизованные под винтаж. В отличие от стальных, они быстро теряют вид, поскольку хром стирается на торцах и углах, обнажая пластик. В таких часах из стали выполнена только задняя крышка и браслет. 


Скриншот с YouTube

3. Умные часы Casio. Бренд выпускает отличные электронные часы, но смарт-функции — не его конёк. Пользователи таких часов жалуются на приложение, сложную настройку и отвалы связи. Если нужны умные функции, лучше присмотреться к брендам, которые имеют опыт в производстве таких часов. 

А вы пользуетесь часами Casio? Какую модель считаете наиболее удачной? Поделитесь в комментариях. 
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Источник:
YouTube
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