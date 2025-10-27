Top.Mail.Ru

Не покупайте iPhone 16e сейчас. Появилась веская причина дождаться iPhone 17e

Фархад

15

В этом году компания Apple окончательно похоронила линейку iPhone SE, а вместе с ней старый дизайн со сканером Touch ID под экраном. На смену пришёл доступный iPhone 16e, но и в нём нашлась парочка недостатков. К счастью, в следующем году бюджетный смартфон лишится одного минуса.

По данным инсайдера Digital Chat Station, iPhone 17e получит дисплей от iPhone 15 с вырезом Dynamic Island вместо устаревшей чёлки. Разумеется, со всеми вытекающими из такого решения фичами, включая отображения текущих действий, уведомлений и активности фоновых приложений.

Источник добавил, что, несмотря на наличие «динамического острова», iPhone 17e сохранит OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Увы, 120 Гц в самом доступном смартфоне Apple придётся ждать ещё несколько лет. Помимо этого, девайс может получить более мощный чип A19, магниты MagSafe в корпусе и селфи-камеру с Center Stage.

Релиз iPhone 17e ожидается в промежутке с февраля по апрель 2026 года.
1
Источник:
MacRumors
Комментарии

+132
Gabriel
Шо, опять?
2 часа назад в 19:32
#
WannaGetHigh
+147
WannaGetHigh
«Веская причина» — это динамический остров вместо челки?
час назад в 20:03
#