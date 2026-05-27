Не покупайте складной смартфон в качестве основного. Вот что я понял за два года с Samsung Galaxy Z Fold
Я пользуюсь Samsung Galaxy Z Fold 6 уже почти два года, и за это время у меня сложилось очень странное отношение к складным смартфонам. С одной стороны, Fold — реально устройство из будущего. После него обычные смартфоны начинают казаться скучными, маленькими и ограниченными. Огромный внутренний экран, многозадачность, фильмы, игры, работа с документами, великолепный Galaxy AI — всё это на складном смартфоне ощущается совершенно иначе. Но чем дольше пользуешься «фолдом», тем сильнее понимаешь, что покупать такой смартфон как основной гаджет всё ещё очень плохая идея.
Небольшой экскурс: почему я решил поделиться опытом? Всё просто — в этом году ситуация с «фолдами» станет ещё интереснее, поскольку Apple наконец-то выходит на рынок складных устройств со своим первым iPhone Ultra. И я уже знаю, что огромное количество людей впервые захочет попробовать такой форм-фактор. Да, именно из-за Apple. Всем же нужен будет самый дорогой «айфон» для фоточек в соцсетях и флекса в кофейнях. Но проблема в том, что сама концепция складного смартфона до сих пор остаётся крайне компромиссной. Особенно если речь идёт о вашем единственном и главном устройстве на каждый день.
Важно понимать, что Fold — далеко не обычный смартфон. Это очень дорогой, очень сложный и очень хрупкий механизм, который постоянно складывается и раскладывается прямо у вас в руках. И пока всё работает нормально — устройство вызывает полный восторг. Но как только начинаются проблемы, приходит понимание, насколько это всё далеко от классических смартфонов. Если вы пропустили мой обзор Galaxy Z Fold 6, можете посмотреть его тут. В этом материале я не буду вдаваться в технические спецификации, плюсы и минусы конкретной модели, а расскажу об опыте использования любого складного устройства.
Главная проблема любого гибкого смартфона — ремонт. И речь даже не о цене, хотя она тоже часто безумная. Самое неприятное в этом всём — сроки и сам факт того, что вы можете внезапно остаться без своего главного гаджета. Если у вас условный iPhone или обычный Galaxy S разбился, заменить экран можно будет почти в любом ТЦ. А вот со складными смартфонами такое не проканает. Тут всё намного сложнее. Внутренний дисплей, шарнир, защитные плёнки, редкие комплектующие — всё это превращает даже небольшой ремонт из-за полосы на дисплее в потенциальную головную боль. Конечно же, можно забыть про сломанный внутренний дисплей и пользоваться только внешним, но зачем тогда вам вообще «фолд»?
В случае, если у вас складной смартфон идёт дополнением к моноблоку, риски потерять к нему доступ на время уже не так устрашают. Когда Fold выступает дополнительным гаджетом, можно отнестись к поломкам намного спокойнее. Ну сломался — ладно, отнесли в сервис, пару недель подождали, походили с другим устройством. Неприятно, но не критично. А вот если он основной, всё меняется моментально. Потому что без главного гаджета сегодня люди буквально остаются без половины своей жизни: банки, работа, мессенджеры, фотографии, заметки, документы, пароли — всё это и многое другое находится внутри одного девайса. И в случае проблем вы уже не будете спокойно ждать ремонта. Вы побежите в сервис в тот же день и за любые деньги.
Наверняка вы уже мысленно готовы возразить, что можно пользоваться аккуратно. И тут мы подходим ко второй проблеме. «Фолд» банально требует совершенно другого отношения к себе. Это один из немногих современных смартфонов, который постоянно заставляет думать о том, что вы сейчас делаете и какими руками его трогаете. Грязные руки? Лучше не надо его раскрывать. Пыль, песок, мелкий мусор на улице? Тоже желательно избегать контакта. После обычных смартфонов это ощущается очень странно, потому что классические флагманы давно превратились в максимально неубиваемые гаджеты, которые люди спокойно кидают на стол, берут мокрыми руками или таскают вообще без чехла.
С любым складным смартфоном так не получается. Например, брать его на пляж — откровенно плохая идея. Один раз песок попадёт в шарнир или под дисплей, и настроение может испортиться очень надолго. Причём это касается даже не только моря. Любая пыльная среда, строительная пыль, мелкие частицы в рюкзаке — всё это уже вызывает внутреннюю тревогу, потому что понимаешь, насколько дорого может обойтись даже кратковременное нахождение в такой среде. Напомню, что изначально большинство «фолдов» стоит от $2000, а ремонт дисплея в среднем обходится в $900-$1200. Допустим, на условный iPhone замена экрана тоже выйдет в половину цены нового смартфона, но убить матрицу в моноблоке намного сложнее, чем хрупкий складной слой в Fold.
Есть ещё отдельная история, связанная с детьми. Дать ребёнку обычный Galaxy S Ultra или условный Galaxy Tab и включить мультики ещё можно. А вот с «фолдом» лучше не экспериментировать. Любое чрезмерное давление пальцами на внутренний экран может привести к страшным последствиям. Этот момент тоже стоит учитывать, если у вас есть дети.
Самое обидное, что сам Galaxy Z Fold как гаджет — просто великолепен. За два года я реально привык к огромному экрану. Читать комиксы, смотреть ролики, сидеть в Telegram, работать с несколькими приложениями, документами и сайтами одновременно — очень круто. Особенно в поездках или дома (в почти вакуумных условиях). Это действительно очень удобный формат. После такого возвращаться к iPhone Pro Max, Galaxy S Ultra, Xiaomi Pro Max Ultra Limited Edition вообще не хочется.
Но параллельно с этим ты постоянно живёшь с ощущением, что устройство требует к себе слишком много внимания и осторожности. Даже спустя два года я продолжаю обезжиривать пальцы перед использованием внутреннего экрана, а при складывании аккуратно сдуваю пыль и стараюсь не хлопать. И именно это мешает «фолдам» стать полноценной заменой обычным смартфонам для большинства людей. Это всё ещё техника для энтузиастов. Да, технологии стали намного лучше. Да, современные «фолды» живут дольше и надёжнее первых поколений. Но это всё ещё не тот уровень беззаботности, который дают классические смартфоны. И я почти уверен, что даже Apple со своим будущим iPhone Ultra не сможет полностью решить эту проблему в первом поколении. А куда бежать в случае поломки? Зимой на минусовой температуре экраны точно будут трескаться, а ремонтировать их будет очень дорого и сложно.
Подводя итог, мой главный вывод за эти два года максимально простой: Fold — потрясающий дополнительный смартфон, но очень спорный основной. Если у вас уже есть второй аппарат или вы готовы спокойно пережить потенциальный ремонт, выложив условные 65-70 тысяч рублей, — тогда это реально один из самых интересных гаджетов на рынке. Но если складной флагман должен стать вашим единственным устройством на каждый день, лучше десять раз подумать перед покупкой. Потому что восторг от складного экрана рано или поздно проходит. А вот страх за устройство стоимостью как пара хороших MacBook — остаётся почти всегда.
