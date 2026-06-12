Не покупайте топовые MacBook сейчас. Apple уже скоро выпустит сенсорную модель

Авторитетный инсайдер под ником Instant Digital заявил, что проект сенсорного MacBook подтверждён на 100% благодаря информации из цепочки поставок. Это заявление совпадает с более ранними утечками от аналитиков и журналистов, которые уже несколько раз говорили о выходе сенсорного компьютера Apple в 2026 году.Согласно утечкам, Apple готовит масштабный редизайн MacBook Pro. Ожидаются чипы серии M6 Pro и M6 Max, OLED-экраны нового поколения, более тонкий корпус и отсутствие привычного выреза за счёт внедрения Dynamic Island. Причём компания может их представить под новым неймингом — MacBook Ultra, что подчёркивает их премиальный статус и отличие от текущих моделей.Отметим, что Apple уже начала готовить программную основу для сенсорных экранов на Mac. В macOS 27 Golden Gate мы уже нашли поддержку жестов и сенсорных сценариев, а Sidecar позволяет напрямую взаимодействовать с интерфейсом macOS на iPad пальцами.Забавный факт: долгие годы представители компании, включая Крейга Федериги, убеждали нас в том, что macOS изначально оптимизирована под мышь и трекпад, а вертикальные сенсорные экраны — не самое удобное решение для длительной работы. Теперь же, судя по утечкам, подход кардинально изменится.Ждём выхода новых MacBook в октябре-ноябре.