Не понимаю, как люди пользуются Apple Watch со своим iPhone — это же часы для мазохистов!

Я пользуюсь iPhone около восьми лет, и за это время сменил не меньше десятка моделей. Примерно в то же время я впервые попробовал смарт-часы в виде Pebble Steel и понял, насколько это удобная вещь: за рулем, на работе, вечером и утром в кровати — в любой ситуации можно увидеть сообщение и понять, стоит ли лезть за телефоном, чтобы срочно ответить. О возможности не пропускать звонки, свободно перемещаясь в радиусе 10-20 метров от смартфона, тоже стоит упомянуть отдельно.
1. Урезанная совместимостьБыло время, когда я ходил с большими версиями iPad и кнопочным телефоном. Тогда очень хотелось иметь смарт-часы, которые работали бы с айпадом, чтобы не доставать его при каждом входящем пуше. И я почти было купил Apple Watch; практически в последний момент узнал, что с айпадом они не дружат. И это было разочарование века: умное устройство за многоденег нельзя подключить к другому устройству за многоденег одного и того же бренда.
Сегодня iPad я уже не пользуюсь (хотя периодически хочется), но ограничения в плане совместимости меня всё так же раздражают. Я хотел бы иногда переключаться между iPhone и Pixel на одних и тех же часах, но это запрещено. К слову, та же ограниченность бесит меня в Galaxy Watch: какими бы классными они ни были, но необходимость ради них сменить смартфон начисто отбивает желание их покупать.
2. Позорная автономность
Шесть лет с Pebble Steel приучили, что заряжать часы раз в неделю — это нормально. И от мысли о ежедневной зарядке Apple Watch мне сейчас даже становится дурно. Ложишься спать — не забудь зарядить часы, забыл зарядить — иди без них, уезжаешь из дома более чем на световой день — бери с собой дополнительный кабель для часов.
К слову, у частых циклов зарядки есть и чисто физическая побочка: быстрый износ АКБ. Чем реже нужно заряжать устройство, тем дольше оно будет вам служить. Хороший пример — e-ink-ридеры, которые заряжаются раз в месяц и работают без замены батареи по 10-15 лет.
Я понимаю, человек может привыкнуть ко всему. Но в 2025 году заряжать вспомогательный гаджет каждый день — это слишком. Китайские вендоры вроде Xiaomi, Huawei и Amazfit прошли за последние годы большой путь и давно нашли золотую середину между функциональностью, скоростью работы и нормальной автономностью.
Почему Apple Watch за свои 30-80 тысяч рублей до сих пор не умеют работать дольше полутора суток — не только загадка, но и отторгающий фактор. Я не хочу отдать за часы всю зарплату, чтобы быть ежедневно привязанным к розетке. Этот гаджет должен упрощать мне жизнь, а не добавлять возни.
3. Высокая стоимость
Фото: Unsplash
Я не собираюсь высокопарно оценивать ценовую политику Apple и прекрасно понимаю, что на любой товар найдется свой желающий взять кредит. Однако для себя я не считаю правильным покупать такой небольшой гаджет, как смарт-часы, за 30-40 тысяч рублей. Я хочу сказать, что такие деньги он в моих глазах не отрабатывает.
Я считаю оптимальной ценой для смарт-часов 5-10 тысяч рублей. И выбираю себе часы именно в таком диапазоне. После Pebble у меня была любопытная модель Amazfit, потом я тестировал CMF Watch Pro 2 за 5 тысяч рублей, а теперь хожу с Huawei Watch GT4 — их купил за 8 тысяч, но мог и за 6500, если бы взял подержанные. К слову, их автономность около 8-10 суток.
Каждая из этих моделей имела свои плюсы и минусы, но я уверен — наручный девайс для уведомлений, погоды, секундомера и будильника не должен стоить дорого. Благо китайские бренды предлагают нам огромнейший выбор самых разных часов в пределах $100. Именно в этом ценовом диапазоне я и собираюсь оставаться в дальнейшем.
4. Дизайн
Мне не нравится зализанный прямоугольник. Вот не нравится и всё тут, как ни крути. Он для меня слишком невыразителен, как будто болванка дизайнера. Однако Apple Watch именно такой формы и вида. Всё что я могу взять с надкусанным яблочком, будет выглядеть абсолютно идентично, независимо от возраста модели; даже дорогущие Ultra нельзя назвать кардинально другими в плане внешки.
Странно, что Apple не стремится закрыть нишу круглых часов, ведь у них тоже есть немало поклонников. В конце концов классическая механика зачастую (не всегда) именно круглая. Было бы логично представить два форм-фактора и заполучить дополнительную фанбазу. Возможно, я обратил бы на AW больше внимания, будь они круглыми.
Сюда же я впишу абсолютную застойность Apple Watch: в последние пять лет, помимо ежегодного увеличения экрана еще на полшишечки, с часами не происходит совершенно ничего интересного или полезного. По-моему, ни один продукт Apple не стагнирует так же сильно как часы.
А что вы думаете об Apple Watch? Носите их, или предпочитаете более доступные и живучие варианты от китайских брендов?
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