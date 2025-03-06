Не понимаю, как люди пользуются Apple Watch со своим iPhone — это же часы для мазохистов!





Я пользуюсь iPhone около восьми лет, и за это время сменил не меньше десятка моделей. Примерно в то же время я впервые попробовал смарт-часы в виде Pebble Steel и понял, насколько это удобная вещь: за рулем, на работе, вечером и утром в кровати — в любой ситуации можно увидеть сообщение и понять, стоит ли лезть за телефоном, чтобы срочно ответить. О возможности не пропускать звонки, свободно перемещаясь в радиусе 10-20 метров от смартфона, тоже стоит упомянуть отдельно.

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