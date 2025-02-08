Музыкант выкладывал на стримингах ремиксы. Не повезло — придётся сидеть в тюрьме

В прошлом году в Дании приговорили к 18-месячному заключению гражданина, который делал примитивные ремиксы и выкладывал на стримингах под своим именем, не упоминая создателей оригинальных произведений. На этом он заработал 635 тысяч долларов.
Псевдомузыкант почти ничего не менял в композициях, только ускорял или замедлял их и добавлял какие-нибудь простые эффекты (например, реверберацию). Он публиковал свои ремиксы в нескольких сервисах (в том числе на Spotify и в Apple Music) в период с 2013 по 2019 годы и несколько лет входил в топ-50 самых высокооплачиваемых композиторов Дании, из-за чего и привлёк к себе внимание.