Музыкант выкладывал на стримингах ремиксы. Не повезло — придётся сидеть в тюрьме

Александр


В прошлом году в Дании приговорили к 18-месячному заключению гражданина, который делал примитивные ремиксы и выкладывал на стримингах под своим именем, не упоминая создателей оригинальных произведений. На этом он заработал 635 тысяч долларов.

Псевдомузыкант почти ничего не менял в композициях, только ускорял или замедлял их и добавлял какие-нибудь простые эффекты (например, реверберацию). Он публиковал свои ремиксы в нескольких сервисах (в том числе на Spotify и в Apple Music) в период с 2013 по 2019 годы и несколько лет входил в топ-50 самых высокооплачиваемых композиторов Дании, из-за чего и привлёк к себе внимание.

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Он был не согласен с приговором и решил его обжаловать, но вскоре пожалел об этом. На днях суд вынес новое решение — ещё более жёсткое. Тюремный срок ему был увеличен до 24 месяцев, а также он должен выплатить крупный штраф в бюджет Дании и в пользу обворованных им артистов. В музыкальном сообществе считают этот случай прецедентным. Эксперты полагают, что он может лечь в основу других уголовных дел против тех, кто незаконно наживается на ремикшировании чужой музыки и чрезмерном использовании сэмплов в своих треках.
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