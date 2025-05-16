Не проходите мимо: 2ГИС масштабно обновил приложение для Huawei WATCH

Артем
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2ГИС обновил приложение для умных часов Huawei. На новых моделях появился полноценный городской навигатор. 

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Приложение 2ГИС Компаньон позволяет построить маршрут в телефоне и следить за ним прямо на запястье. 

Работает просто: через приложение 2ГИС строим маршрут на смартфоне, а часы сами подключатся и покажут путь. Теперь гулять пешком и ездить на общественном транспорте куда удобнее — вы точно не пропустите нужный поворот, даже когда смартфон лежит в кармане. Все уже есть под рукой. А точнее на руке.

Маршруты

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А еще в 2ГИС на Huawei WATCH есть удобная пошаговая навигация. При первом маневре часы завибрируют, а при поднятии запястья приложение автоматически показывает текущий маршрут. Если вы идете пешком — на экране появится карта, если на общественном транспорте — информация о пересадках.

Подсказки, которые не пропустишь

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Каждый поворот, выход или пересадка сопровождаются легкой вибрацией — так просто не пропустить нужное действие. Участки маршрута можно прокручивать жестами: удобно, даже если в руке стаканчик с кофе или питомец на поводке. На часах доступна карта с текущим местоположением — для пешеходов и текстовая пошаговая навигация — для маршрутов на транспорте. Все как в приложении 2ГИС на смартфоне, только на запястье.

Чтобы начать пользоваться 2ГИС Компаньон на смартфонах Android и EMUI, достаточно установить 2ГИС на смарт-часы с помощью Huawei Здоровье и обновить часы до последней версии. Остальное — само заработает. Приложение доступно в новых моделях Huawei WATCH 5, предзаказ которых стартовал в России 15 мая.
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Комментарии

tellurian
+2383
tellurian
Вот бы для айфонов так.
час назад в 14:48
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