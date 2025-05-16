Не проходите мимо: 2ГИС масштабно обновил приложение для Huawei WATCH

2ГИС обновил приложение для умных часов Huawei. На новых моделях появился полноценный городской навигатор.
Работает просто: через приложение 2ГИС строим маршрут на смартфоне, а часы сами подключатся и покажут путь. Теперь гулять пешком и ездить на общественном транспорте куда удобнее — вы точно не пропустите нужный поворот, даже когда смартфон лежит в кармане. Все уже есть под рукой. А точнее на руке.
Маршруты
А еще в 2ГИС на Huawei WATCH есть удобная пошаговая навигация. При первом маневре часы завибрируют, а при поднятии запястья приложение автоматически показывает текущий маршрут. Если вы идете пешком — на экране появится карта, если на общественном транспорте — информация о пересадках.
Подсказки, которые не пропустишь
Каждый поворот, выход или пересадка сопровождаются легкой вибрацией — так просто не пропустить нужное действие. Участки маршрута можно прокручивать жестами: удобно, даже если в руке стаканчик с кофе или питомец на поводке. На часах доступна карта с текущим местоположением — для пешеходов и текстовая пошаговая навигация — для маршрутов на транспорте. Все как в приложении 2ГИС на смартфоне, только на запястье.
Чтобы начать пользоваться 2ГИС Компаньон на смартфонах Android и EMUI, достаточно установить 2ГИС на смарт-часы с помощью Huawei Здоровье и обновить часы до последней версии. Остальное — само заработает. Приложение доступно в новых моделях Huawei WATCH 5, предзаказ которых стартовал в России 15 мая.