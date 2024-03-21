Не пропускайте iPadOS 17.4.1, если у вас старый iPad

Олег

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 


Компания Apple исправила небольшой, но досадный баг камеры на старых моделях iPad и iPad Pro. Это заметили в MacRumors.

Как мы сообщали ранее, в примечаниях к выпуску iPadOS 17.4.1 не были перечислены нововведения и конкретные баги, которые были исправлены. Однако почти сразу после релиза стало известно, что компания порадовала владельцев старых планшетов — iPad 6 (2018), iPad 7 (2019), iPad Pro 10,5 и iPad Pro 12,9 (2017).

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После обновления до iPadOS 17.4 на перечисленных моделях планшетов иногда не работало сканирование QR-кодов во встроенной камере и сторонних приложениях. В качестве временного решения Apple рекомендовала использовать кнопку «Сканировать QR» в Центре управления. Теперь эта ошибка исправлена и проблем с QR-кодами больше не будет. 

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Источник:
MacRumors
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