





В последние несколько часов резко возросло число жалоб на то, что не работают сервисы Google. Ресурс DownDetector, который собирает информацию о сбоях, это подтверждает: поток жалоб стал нарастать после полуночи и на данный момент проблемы продолжаются.География сбоев охватывает Россию, страны Европы и США. 67% пользователей не могут зайти на сайт, 32% жалуются на невозможность зайти в учетную запись. Компания Google пока никак не комментирует проблемы.