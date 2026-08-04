Не работает и не открывается сайт российского банка: как установить сертификаты Минцифры на смартфон или планшет

Вечером 3 августа стало известно, что некоторые работавшие до сих пор на сайтах банков РФ зарубежные TLS-сертификаты безопасности начали истекать и отзываться. По этой причине личный кабинет на сайтах и в веб-приложениях перестал открываться у клиентов многих банков, например, ВТБ, ПСБ, «Альфа» и так далее.
Причина в том, что в связи с санкциями российские банки переходят на отечественный сертификат Russian Trusted Root CA, подтверждающий подлинность подключения. Однако на смартфонах и компьютерах установлены зарубежные операционные системы, в которых этот сертификат изначально отсутствует. Существует два способа решения этой проблемы.
Содержание:
1. Российский браузерСамый простой и доступный вариант — использовать «Яндекс Браузер». Он доступен на iOS, Android, Windows и macOS и корректно открывает сайты и личные кабинеты банков. Российский TLS-сертификат уже встроен в него по умолчанию. На Windows-компьютерах альтернативным решением может стать браузер «Атом».
К слову, вы можете попробовать как обычно зайти на сайт банка через Safari или Chrome: при появлении уведомления об ошибке нажмите «Подробнее», а затем «Посетить веб-сайт». Убедитесь, что переходите именно на официальный сайт банка, и подтвердите выбор. Однако этот метод, скорее всего, перестанет работать в ближайшее время.
2. Установка TLS-сертификата
Более радикальное решение — однократно устнаовить на устройство сертификат Russian Trusted Root CA. Это позволит открывать сайты банков (а в перспективе и другие российские сервисы при их переходе на отечественный TLS — те же «Госуслуги») в вашем привычном браузере.
Чтобы установить сертификат на iPhone, Android-смартфон, ПК на Windows или Mac, необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и скачать соответствующий файл. В первую очередь проблема затрагивает пользователей iPhone и iPad, вот алгоритм для этих ОС:
- Откройте эту страницу «Госуслуг» в браузере Safari
- Скачайте профиль для Apple iOS → нажмите «Разрешить»
Фото: Госуслуги
Если процесс выполняется верно, появится сообщение о скачивании файла. В противном случае вы увидите окно с набором текстовых символов. Если это произошло, заново откройте страницу в браузере Safari и повторите загрузку в нём.
- Перейдите в «Настройки» → выберите «Профиль загружен» → в окне «Установка профиля» нажмите «Установить»
- Установите сертификаты сразу после загрузки, иначе они удалятся автоматически
- Введите код-пароль для устройства → в окне «Предупреждение» нажмите «Установить» → в окне «Установка профиля» выберите «Установить» → в окне «Профиль установлен» нажмите «Готово»
Фото: Госуслуги
- Перейдите в «Настройки» → выберите «Основные» → «Об этом устройстве» → «Доверие сертификатам» → включите доверие сертификату Russian Trusted Root CA, передвинув ползунок вправо
- В оповещении «Корневой сертификат» нажмите «Дальше»
- Процедуру включения доверия нужно провести для каждого корневого сертификата
- Для корректной работы сертификатов рекомендуется очистить кэш Safari.
Фото: Госуслуги
На Android и Windows процедура немного сложнее: потребуется последовательно скачать и инсталлировать две части — корневую и выпускающую. Для разных операционных систем предназначен свой тип файла, поэтому скачивайте его отдельно под каждое устройство. На «Госуслугах» есть необходимые ссылки.
Важно знатьИмейте в виду, что TLS-сертификат, добавленный на устройство, это довольно серьёзная с точки зрения информационной безопасности вещь, намного серьёзнее браузера с поддержкой этого TLS-сертификата. Вы предоставляете его владельцу возможность передавать через интернет ваши данные в зашифрованном виде. А поскольку алгоритмы шифрования были сертифицированы в ФСБ, у вас не может быть уверенности в том, что эти данные не будут расшифрованы российскими правоохранительными органами или спецслужбами, если им потребуется провести проверку в отношении вас.
Обладатель ключа для расшифровки данных, передающихся с использованием TLS-сертификата, фактически может видеть все ваши соединения и трафик в открытом виде, как будто данные передавались через незащищённое соединение.
Проще говоря, установленный TLS-сертификат задействуется не только для сайтов банков — потенциально через него может проходить часть пользователя трафика или даже весь объем данных. Притом это затрагивает как трафик браузеров, так и работу приложений.