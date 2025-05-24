Не расслабляйтесь: Трамп придумал новую пошлину специально для iPhone и Apple, и это уже не шутки

Олег

Трамп


Президент США Дональд Трамп пытается добиться переноса производства смартфонов Apple «на родину» с помощью новых тарифов, которые он придумал. О них пишет Engadget.

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Ранее Apple начала подстраховываться от новых законов, перемещая производство в сторону Индии — страна пострадала от экспортных пошлин Трампа гораздо меньше Китая. Однако теперь, согласно источнику, Трамп озвучил свои новые угрозы — 25% пошлина за ввоз на территорию США смартфонов, произведенных в других странах. Это значит, что устройства будут облагаться фиксированными платежами независимо от страны, из которой они приехали.

Позже Трамп решил расширить угрозы и заявил, что, помимо Apple, стоит, пожалуй, распространить их и на другие бренды:

«Это также [коснется] Samsung и любого, кто производит этот продукт [смартфоны], иначе это было бы несправедливо. Так что любой, кто производит этот продукт [смартфоны], и это [взимание новой пошлины 25%] начнется, я полагаю, в конце июня», — Дональд Трамп. 

Стоит отметить, что президент США действует в целом последовательно. Когда ранее он освободил Apple в частности и произведенную в Китае технику в целом от 125-процентной пошлины, это было сделано с условием выпустить отдельные тарифы для полупроводниковой отрасли. Возможно, именно это сейчас и происходит.

К слову, Apple, похоже, не собирается переносить производство iPhone в США. Минг-Чи Куо уверен, что компания останется на текущих позициях: ей будет выгоднее платить 25%, чем начинать сборку iPhone в Штатах. Вот здесь мы ранее объясняли, почему это так: 

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Куо обращает внимание еще на одну деталь. Трамп уже второй раз публично требует от Apple переноса производства в США, и, очевидно, что компания больше не может просто игнорировать этот призыв — возможно, за ним стоит нечто большее, чем просто желание пополнить казну США 25-процентной пошлиной. С другой стороны, некоторые аналитики подсчитали, что произведенный в Штатах айфон может стоить около $3500. 

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Источник:
Engadget
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Комментарии

–13
cptn_ochevidnst
Apple просто посчитали, что на Е обманули Трампа со своим липовым обещанием вложить в экономику США 500 млрд. Но Трамп не дурачок, он их все равно сломает. А про стоимость локализации в $3500 это уже либеральные сказки.
Остальным советую готовиться к новым временам. Больше халявы не будет. Причём это касается всего, и продуктов, и туризма, и товаров, и ещё много чего ещё)))
Вчера в 14:10
#
+967
Paspartu cptn_ochevidnst
Обязательно прислушаюсь к советам ноунейма
Вчера в 14:25
#
–13
cptn_ochevidnst Paspartu
Когда я писал году в 2005, что Nokia пипец, бренд сдох, я и не такие комменты от таких никто, никак и ничто в свой адрес видел. И где сейчас эта Nokia? -)
Вчера в 16:51
#
+76
arnikrock
Пора получать российским бюргерам среднестатиститеские зарплаты и пенсии в персчёте на доллары и евро, как в США, Германии, Норвегии и т.д. Тогда и мсье Трамп лишний раз обрадуется доходам простых людей, не только сыновей и дочерей богатых сфер. Тогда все наедятся и напьются жизненной справедливостью.
Вчера в 15:13
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