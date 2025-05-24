Не расслабляйтесь: Трамп придумал новую пошлину специально для iPhone и Apple, и это уже не шутки

«Это также [коснется] Samsung и любого, кто производит этот продукт [смартфоны], иначе это было бы несправедливо. Так что любой, кто производит этот продукт [смартфоны], и это [взимание новой пошлины 25%] начнется, я полагаю, в конце июня», — Дональд Трамп.