Не расслабляйтесь: Трамп придумал новую пошлину специально для iPhone и Apple, и это уже не шутки

Президент США Дональд Трамп пытается добиться переноса производства смартфонов Apple «на родину» с помощью новых тарифов, которые он придумал. О них пишет Engadget.
Позже Трамп решил расширить угрозы и заявил, что, помимо Apple, стоит, пожалуй, распространить их и на другие бренды:
«Это также [коснется] Samsung и любого, кто производит этот продукт [смартфоны], иначе это было бы несправедливо. Так что любой, кто производит этот продукт [смартфоны], и это [взимание новой пошлины 25%] начнется, я полагаю, в конце июня», — Дональд Трамп.
Стоит отметить, что президент США действует в целом последовательно. Когда ранее он освободил Apple в частности и произведенную в Китае технику в целом от 125-процентной пошлины, это было сделано с условием выпустить отдельные тарифы для полупроводниковой отрасли. Возможно, именно это сейчас и происходит.
К слову, Apple, похоже, не собирается переносить производство iPhone в США. Минг-Чи Куо уверен, что компания останется на текущих позициях: ей будет выгоднее платить 25%, чем начинать сборку iPhone в Штатах. Вот здесь мы ранее объясняли, почему это так:
Трамп ввел драконовские пошлины — что будет с iPhone? Подорожает ли в России? Насколько? Разбираемся
Куо обращает внимание еще на одну деталь. Трамп уже второй раз публично требует от Apple переноса производства в США, и, очевидно, что компания больше не может просто игнорировать этот призыв — возможно, за ним стоит нечто большее, чем просто желание пополнить казну США 25-процентной пошлиной. С другой стороны, некоторые аналитики подсчитали, что произведенный в Штатах айфон может стоить около $3500.
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