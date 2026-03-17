Не сложился? Samsung сворачивает продажи экспериментального Galaxy Z

Примерно три месяца назад Samsung запустила продажи своего первого ультрафлагмана с двумя шарнирами Galaxy Z TriFold, который складывался втрое и раскладывался в планшет. Но уже сейчас компания прекращает глобальные продажи. Об этом сообщает Bloomberg.

В Корее продажи уже приостановлены, а в других странах модель будет продаваться, пока устройства есть в наличии. На американском сайте бренда Galaxy Z TriFold числится «распроданным», но его всё ещё можно приобрести в фирменных магазинах Samsung по цене ~$2899.Напомним, Galaxy Z TriFold получил 10-дюймовый складной дисплей и 6,5-дюймовый внешний экран, ​​трёхэлементную батарею ёмкостью 5600 мАч, три камеры с основным сенсором на 200 Мп, а также флагманский чип Snapdragon 8 Elite с 16/512 ГБ памяти. Первые покупатели столкнулись с проблемами с дисплеем практически моментально, но компания во всех ситуациях предлагала только платный ремонт. Видимо, этот фактор в совокупности с изначально высокой стоимостью оттолкнул многих потенциальных пользователей.Скорее всего, в ближайшие годы ждать новый TriFold от Samsung не стоит, поскольку компания пока будет экспериментировать с разными форматами. Например, уже этим летом мы увидим Galaxy Z Fold Wide — широкоформатный фолд в дизайне будущего iPhone Ultra.