Не спешите брать MacBook Neo сейчас. Apple всё равно заставит вас купить ещё один через год

Буквально на днях Apple представила новый бюджетный ноутбук MacBook Neo, но отраслевые источники уже обсуждают его продолжение. По данным аналитика TFI Securitires Мин-Чи Куо, компания может кардинально обновить девайс во втором поколении, поэтому покупать первое сейчас не стоит.

Напомним, MacBook Neo позиционируется как самый доступный ноутбук Apple. Его цена стартует с $599. Устройство создано как прямой конкурент бюджетным ноутбукам на Windows и Chromebook. При этом оно сохранило фирменный стиль Apple: компактный корпус, 13-дюймовый дисплей Liquid Retina, два порта USB-C, FaceTime-камеру и до 16 часов автономной работы. При этом минусов в нём больше, чем достаточно. Ноутбук работает не на классическом чипе серии M, а на процессоре A18 Pro из iPhone 16 Pro, да ещё и с урезанными ядрами. Такой шаг позволил заметно снизить стоимость устройства и сделать его более массовым.

А что уже известно о втором поколении MacBook Neo? По словам Куо, будущий MacBook Neo получит сенсорный дисплей с технологией On-Cell Touch — сенсорные датчики будут встроены прямо в слой экрана. Это позволит сохранить тонкий корпус и не утолщать ноутбук дополнительным сенсорным слоем. Вдобавок ноутбук предложит более мощный чип A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. Последний компонент очень важен, поскольку в текущем MacBook Neo доступно всего 8 ГБ ОЗУ без возможности увеличения. А 8 ГБ в 2026 году с трудом хватит даже для нативных приложений Apple.

Если всё пойдёт по плану, Apple сначала внедрит поддержку сенсорного управления в macOS 27 этим летом, а затем начнёт постепенно распространять её на разные модели MacBook. Причём первыми сенсорными ноутбуками должны стать MacBook Pro/Ultra с чипами M6 и OLED-дисплеями. Они могут выйти этой осенью. А за ним последует и сенсорный MacBook Neo 2 в первой половине 2027 года.
