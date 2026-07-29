Не спешите платить за Telegram Premium. В Госдуме дали совет пользователям мессенджера
На фоне новостей о возможном объявлении Павла Дурова в международный розыск пользователям Telegram порекомендовали пока не оформлять новые платные подписки и не покупать криптовалюту Gram (TON). С такой рекомендацией выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
По его словам, пользоваться Telegram по-прежнему можно, так как никаких ограничений для обычных пользователей пока нет. При этом депутат считает, что от новых денежных платежей в адрес компании лучше временно отказаться до прояснения ситуации. Уже оплаченные подписки Telegram Premium, по его мнению, можно продолжать использовать без каких-либо последствий.
Свинцов также подчеркнул, что претензии сейчас касаются лично Павла Дурова, а не самого Telegram. Мессенджер не признан запрещённой, экстремистской или террористической организацией и продолжает работать в России. Кроме того, депутат заявил, что Telegram может сохранить полноценную работу в стране, если компания выполнит требования российского законодательства.
В частности, от Telegram требуют зарегистрировать юридическое лицо в России и выстроить работу по аналогии с другими международными сервисами, которые уже адаптировали свою структуру для разных рынков.
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Комментарии ()
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А сам он в телеги. Что за лицемерие ?
49 минут назад
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