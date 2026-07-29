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Не спешите платить за Telegram Premium. В Госдуме дали совет пользователям мессенджера

Фархад


На фоне новостей о возможном объявлении Павла Дурова в международный розыск пользователям Telegram порекомендовали пока не оформлять новые платные подписки и не покупать криптовалюту Gram (TON). С такой рекомендацией выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, пользоваться Telegram по-прежнему можно, так как никаких ограничений для обычных пользователей пока нет. При этом депутат считает, что от новых денежных платежей в адрес компании лучше временно отказаться до прояснения ситуации. Уже оплаченные подписки Telegram Premium, по его мнению, можно продолжать использовать без каких-либо последствий.

Свинцов также подчеркнул, что претензии сейчас касаются лично Павла Дурова, а не самого Telegram. Мессенджер не признан запрещённой, экстремистской или террористической организацией и продолжает работать в России. Кроме того, депутат заявил, что Telegram может сохранить полноценную работу в стране, если компания выполнит требования российского законодательства.

В частности, от Telegram требуют зарегистрировать юридическое лицо в России и выстроить работу по аналогии с другими международными сервисами, которые уже адаптировали свою структуру для разных рынков.
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Источник:
RTVI
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Комментарии (4)

kardigan
+4491
kardigan
В каком месте он работает в России ? Клоуны.
Сегодня в 14:28
#
+83
Bykolev
Так, наоборот, нужно подписываться скорее. Когда Telegram признают террористической организацией, тогда уже нежелательно будет, т. к. уголовка.
2 часа назад в 17:22
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+78
nomer010
Животные, которые эти телеги биомассам прогоняют, сегодня сами преобрели себе премиум в тг. Вместе с помощничками.
2 часа назад в 17:23
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