Не спешите покупать MacBook Neo. У него куча минусов







С анонсом MacBook Neo компания Apple официально вошла в сегмент ультрадешёвых ноутбуков по меркам 2026 года. Для многих этот гаджет станет идеальной точкой входа в экосистему бренда, а в перспективе он может стать абсолютным бестселлером. Но важно понимать, что халявы от крупных корпораций в принципе не существует. Поэтому Apple пришлось многое урезать, чтобы уложиться в бюджет и зарабатывать на продажах MacBook Neo. В этом материале собрали все минусы и нюансы новинки, которые стоит учитывать перед покупкой.

Напомним, что MacBook Neo получил алюминиевый корпус, чип A18 Pro, 13-дюймовый дисплей, 8 ГБ оперативки и 256/512 ГБ встроенной памяти, порты USB-C, опциональный сканер Touch ID, HD-камеру и стереодинамики. Казалось бы, что за $600 это просто мечта, но минусов у него гораздо больше, чем вы предполагаете.Начнём с главного: в MacBook Neo стоит чип A18 Pro, но не от iPhone 16 Pro. Его урезали. В прошлогоднем флагмане используется A18 Pro в конфигурации 6 ядер ЦП, 6 графических ядер и 16 ядер Neural Engine. В MacBook Neo — на 1 графическое ядро меньше. При этом пропускная способность памяти составляет 60 ГБ/с, что примерно сопоставимо с чипом M1 2020 года.Оперативки тут всего 8 ГБ без возможности расширения, чего в 2026 мало даже для iPhone и iPad. А тут стоит полноценная macOS Tahoe. Вероятно, часть ресурсоемкого софта не будет работать или будет работать с ограничениями (например, по количеству слоёв в PS). К встроенной памяти особо вопросов не возникает.Дисплей — просто ужас. Тут сэкономили вообще на всём. Даже в самом дешёвом iPad экран будет в разы лучше. Почему? В MacBook Neo нет True Tone и довольно слабый цветовой охват (sRGB). При этом тут жирные рамки времён MacBook Air M1. Ещё MacBook Neo толще MacBook Air (1,27 см против 1,13 см), но весит почти столько же (1,23 кг против 1,24 кг).Ещё минусы? В MacBook Neo всего два динамика (не Wide Stereo), два микрофона, стандартный 3,5-мм разъем для наушников и два порта USB-C. Причём они разные. Один — USB-C 3 с поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/с, а другой — USB-C 2 со скоростью до 480 Мбит/с. Оба поддерживают зарядку, но только порт USB-C 3 поддерживает DisplayPort, поэтому подключить к ноутбуку можно всего один внешний монитор. Никакого MagSafe тут нет.Но и на этом ещё не всё. Лампочки Apple тоже зажала, поэтому подсветки у клавиатуры нет. Вдобавок трекпад, которым славилась компания, лишился технологии Force Touch. Тут используется максимально простая версия из чехла-клавиатуры для iPad. Ну и за сканер Touch ID придётся доплатить $100. Хорошо, хоть кабель USB-C и адаптер на 20 Вт пока идут в комплекте бесплатно.Стоит ли он своих $700 или лучше докинуть $300 до MacBook Air M4? Ждём ваше мнение в комментариях.