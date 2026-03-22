Не спешите покупать новый iPad, Apple скоро выпустит бюджетную модель

Фархад


В рамках недели анонсов продуктов Apple в начале этого месяца многие надеялись увидеть обновление самого дешевого iPad. Но компания решила ограничиться анонсами iPad Air, MacBook Neo, MacBook Air и MacBook Pro. Теперь стало известно, когда именно выйдет самый бюджетный iPad.

Инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg заявил, что планшет по-прежнему планируется к выпуску в первой половине 2026 года. Продукт давно числился в дорожной карте для выпуска в рамках iOS 26.4, которая продлится до мая. Главное изменение в новой модели — переход с чипа A16 на A18, что даст значительный прирост производительности и поддержку Apple Intelligence. Гурман всё ещё уверен в релизе базового iPad в апреле-мае.

Помимо нового чипа, Apple добавит модем C1 и сетевой чип N1 в бюджетный iPad. Возможно, компании также придётся снизить цену, поскольку сейчас базовый iPad в комплекте с Magic Keyboard Folio обойдётся в $598 — всего на $1 дешевле MacBook Neo.
Cсылки по теме:
10 новых функций для iPhone, которые появятся в iOS 26.4
Apple хотела купить Halide ради улучшения камеры в iPhone 18 Pro, но всё закончилось скандалом и судом
Только купили MacBook Neo? Придётся раскошелиться на нормальную зарядку

ЕС снова продавил Apple: в iOS 26.3 появились две функции, которые хотят все
[Результат голосования] Итоги года с iGuides: выбираем лучшие смарт-часы 2025
Casio представила самые некрасивые часы G-SHOCK. Радует только цена, и то не очень
Госдума обозначила, что будет с VPN в России в 2026 году

