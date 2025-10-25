Top.Mail.Ru

Не спешите с покупкой iPhone 17. iPhone 18 получит на 50% больше оперативной памяти

Согласно инсайдам нескольких корейских источников, Apple собирается существенно увеличить объём оперативной памяти в будущем базовом iPhone 18.

В актуальной линейке смартфонов iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили по 12 ГБ памяти. Это значительное увеличение — на 4 ГБ — по сравнению с предыдущими моделями серии iPhone 16. В основном это связано с внедрением функций искусственного интеллекта и обработкой всех запросов на самом устройстве.

iPhone 17 — единственная новая модель, которая по-прежнему оснащена 8 ГБ памяти. Со временем это может привести к подлагиваниям устройства. К счастью, с выходом iPhone 18 ситуация изменится — Apple стремится к паритету по объёму памяти во всех моделях следующего поколения.

Apple уже даже договорилась о поставках топовых модулей памяти Samsung LPDDR5X, которые доступны только в конфигурациях 12 ГБ и 16 ГБ, что исключает появление базового iPhone с 8 ГБ ОЗУ.

Ожидается, что iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone выйдут осенью 2026 года, а iPhone 18 и iPhone 18e — в первой половине 2027 года.
Источник:
MacRumors
Комментарии

+261
acinatnas
Не покупайте вообще никакой Айфон — через год он устареет и выйдет ещё круче. Вы что, жену себе выбираете ? Это всего лишь телефон.
Сегодня в 19:57
#
+17
myname32
в случае с айфоном ни разу не замечал нехватки оперативки.
час назад в 21:56
#