Не срослось: Apple не хочет использовать ИИ DeepSeek в китайских айфонах

Фархад

iPhone 16 AI

Портал The Information сообщает, что Apple решила «обойти стороной» китайскую компанию DeepSeek, занимающуюся искусственным интеллектом, несмотря на популярность её нейросетевых моделей.

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В последние несколько недель компания DeepSeek привлекла к себе значительное внимание медиа, поскольку разработала модель ИИ, которая максимально схожа с ChatGPT, но стоит намного дешевле. Однако США и некоторые другие страны запретили использование DeepSeek на устройствах чиновников из-за проблем с конфиденциальностью.

Напомним, что Apple обязана заключить сотрудничество с китайской компанией для внедрения функций Apple Intelligence в iPhone, iPad и Mac для внутренного рынка Китая. Изначально производитель iPhone рассматривал Baidu в качестве основного партнёра, но позже компания решила, что Baidu не соответствует её стандартам.

Сейчас Apple рассматривает партнёрство с Alibaba. Компании уже представили первый набор функций искусственного интеллекта на утверждение китайским властям. Если регулятор одобрит эти фичи, то на двухсимочных iPhone 15 Pro и iPhone 16 скоро появится «волшебный ластик» и другие функции Apple Intelligence.
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Источник:
9to5Mac
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