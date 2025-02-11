Не срослось: Apple не хочет использовать ИИ DeepSeek в китайских айфонах







Портал The Information сообщает, что Apple решила «обойти стороной» китайскую компанию DeepSeek, занимающуюся искусственным интеллектом, несмотря на популярность её нейросетевых моделей. Портал The Information сообщает, что Apple решила «обойти стороной» китайскую компанию DeepSeek, занимающуюся искусственным интеллектом, несмотря на популярность её нейросетевых моделей. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

В последние несколько недель компания DeepSeek привлекла к себе значительное внимание медиа, поскольку разработала модель ИИ, которая максимально схожа с ChatGPT, но стоит намного дешевле. Однако США и некоторые другие страны запретили использование DeepSeek на устройствах чиновников из-за проблем с конфиденциальностью.Напомним, что Apple обязана заключить сотрудничество с китайской компанией для внедрения функций Apple Intelligence в iPhone, iPad и Mac для внутренного рынка Китая. Изначально производитель iPhone рассматривал Baidu в качестве основного партнёра, но позже компания решила, что Baidu не соответствует её стандартам.Сейчас Apple рассматривает партнёрство с Alibaba. Компании уже представили первый набор функций искусственного интеллекта на утверждение китайским властям. Если регулятор одобрит эти фичи, то на двухсимочных iPhone 15 Pro и iPhone 16 скоро появится «волшебный ластик» и другие функции Apple Intelligence.