Не срослось: Apple не хочет использовать ИИ DeepSeek в китайских айфонах

Портал The Information сообщает, что Apple решила «обойти стороной» китайскую компанию DeepSeek, занимающуюся искусственным интеллектом, несмотря на популярность её нейросетевых моделей.
Напомним, что Apple обязана заключить сотрудничество с китайской компанией для внедрения функций Apple Intelligence в iPhone, iPad и Mac для внутренного рынка Китая. Изначально производитель iPhone рассматривал Baidu в качестве основного партнёра, но позже компания решила, что Baidu не соответствует её стандартам.
Сейчас Apple рассматривает партнёрство с Alibaba. Компании уже представили первый набор функций искусственного интеллекта на утверждение китайским властям. Если регулятор одобрит эти фичи, то на двухсимочных iPhone 15 Pro и iPhone 16 скоро появится «волшебный ластик» и другие функции Apple Intelligence.
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