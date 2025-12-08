Не срослось: OpenAI пришлось отключить рекламу в ChatGPT

Стартап OpenAI решил отключить промокампании в выдачах ChatGPT после того, как пользователи начали массово жаловаться на агрессивную рекламу.
Самое смешное, что реклама появлялась даже у платных подписчиках в тарифах Pro и Plus. Причём под чатами, не связанными со спортом или едой, отображались призывы «найти фитнес-занятие» и «купить товары для дома или продукты». Похоже, инженеры просчитались, ведь по задумке ChatGPT должен был предлагать перейти в эти приложения только, когда они релевантны разговору.