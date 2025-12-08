Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Не срослось: OpenAI пришлось отключить рекламу в ChatGPT

Фархад

ChatGPT

Стартап OpenAI решил отключить промокампании в выдачах ChatGPT после того, как пользователи начали массово жаловаться на агрессивную рекламу.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Всё началось из-за слишком навязчивых советов оформить подписку на Peloton или посетить сеть гипермаркетов Target. Пользователям такие предложения не понравились, из-за чего они начали возмущаться в соцсетях. В ответ на это главный исследователь OpenAI Марк Чен сообщил в Х, что компания больше не будет что-либо рекламировать в популярном чат-боте.

Самое смешное, что реклама появлялась даже у платных подписчиках в тарифах Pro и Plus. Причём под чатами, не связанными со спортом или едой, отображались призывы «найти фитнес-занятие» и «купить товары для дома или продукты». Похоже, инженеры просчитались, ведь по задумке ChatGPT должен был предлагать перейти в эти приложения только, когда они релевантны разговору.
1
Источник:
The Verge
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Про Gemini 3.0 Pro и GPT-5 можно забыть. DeepSeek представила модели V3.2 и V3.2-Speciale
Perplexity теперь может подбирать лучшие товары для вас и сразу покупать их
Очередной ИИ-пузырь? Джони Айв и Сэм Альтман рассказали о прототипе своего гениального гаджета

Рекомендации

Рекомендации

«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите
«Ростелеком» перестал работать по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии