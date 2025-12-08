Не срослось: OpenAI пришлось отключить рекламу в ChatGPT







Стартап OpenAI решил отключить промокампании в выдачах ChatGPT после того, как пользователи начали массово жаловаться на агрессивную рекламу.

Всё началось из-за слишком навязчивых советов оформить подписку на Peloton или посетить сеть гипермаркетов Target. Пользователям такие предложения не понравились, из-за чего они начали возмущаться в соцсетях. В ответ на это главный исследователь OpenAI Марк Чен сообщил в Х, что компания больше не будет что-либо рекламировать в популярном чат-боте.Самое смешное, что реклама появлялась даже у платных подписчиках в тарифах Pro и Plus. Причём под чатами, не связанными со спортом или едой, отображались призывы «найти фитнес-занятие» и «купить товары для дома или продукты». Похоже, инженеры просчитались, ведь по задумке ChatGPT должен был предлагать перейти в эти приложения только, когда они релевантны разговору.