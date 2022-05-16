Windows 11 Windows 10 Обновления

Не ставьте это обновление Windows 10 и 11 — оно ломает компьютер

Олег

Windows 11


Свежий пакет обновления Windows вызывает ошибку с «синим экраном смерти» — BSOD. Об этом сообщает профильный ресурс Windows Latest. 

Согласно источнику, речь идет об апдейте для Windows 10 и 11 с номером KB5013943 (May 2022 Patch Tuesday). Он был выпущен 10 мая и начал распространяться по всему миру. Это автоматический патч безопасности, а значит он может установиться сам, без участия пользователя. 

Оказалось, что апдейт приносит неприятную проблему — он вызывает «синий экран смерти» на совместимых компьютерах. Вкупе с тем фактом, что пакет устанавливается автоматически, ситуация может доставить немало хлопот ничего не подозревающему пользователю. Сообщается, что баг присутствует в обновлении для Windows 10 и 11, но у 11 встречается гораздо чаще. 

На данный момент удалось выяснить, что апдейт, похоже, конфликтует с какоми-то драйверами на компьютере, а также со сторонним антивирусным ПО. Пользователи отмечают, что экран BSOD возникает сразу после установки обновления и обойти его никак не получается. 

Если на вашем ПК этот пакет еще не установился, эксперты рекомендуют временно приостановить его загрузку: 
  • Откройте «Пуск» → «Параметры» → «Центр обновления Windows»
  • Выберите «Приостановить обновления на 7 дней» 
  • Теперь пройдите в «Панель управления» → «Программы и компоненты» → «Просмотр загруженных (установленных» обновлений» → найдите и удалите пакет KB5013943. Если его нет в списке, значит он не успел загрузиться. 
Microsoft пока не давала никаких комментариев по поводу возникшей проблемы. 

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Источник:
Windows Latest
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Комментарии

0
L2mFasTSpeeD L2mFasTSpeeD
Это у всех пользователей или только у русских
16 мая 2022 в 10:10
#
+4295
Carter_Mayers
Да блин, год не врубал ноут и прилетело на днях больше десяти гигов обновлений. Думал что всё, хана, что-то да перестанет работать, зная карвявость Винды. Но нет, всё работает норм, ещё год можно не включать походу) на 11 обновляться смысла не вижу, десятки хватит на долго
Вчера в 14:42
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–182
xtcxtc
просто када ставишь эти патчи ставьте и нтвые дрова от amd или intel, а так же биосы новые смотрите стабильные и не будет bsodов
Вчера в 16:01
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