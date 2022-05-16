Не ставьте это обновление Windows 10 и 11 — оно ломает компьютер

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Выберите «Приостановить обновления на 7 дней»

Теперь пройдите в «Панель управления» → «Программы и компоненты» → «Просмотр загруженных (установленных» обновлений» → найдите и удалите пакет KB5013943. Если его нет в списке, значит он не успел загрузиться.

Свежий пакет обновления Windows вызывает ошибку с «синим экраном смерти» — BSOD. Об этом сообщает профильный ресурс Windows Latest.Согласно источнику, речь идет об апдейте для Windows 10 и 11 с номером KB5013943 (May 2022 Patch Tuesday). Он был выпущен 10 мая и начал распространяться по всему миру. Это автоматический патч безопасности, а значит он может установиться сам, без участия пользователя.Оказалось, что апдейт приносит неприятную проблему — он вызывает «синий экран смерти» на совместимых компьютерах. Вкупе с тем фактом, что пакет устанавливается автоматически, ситуация может доставить немало хлопот ничего не подозревающему пользователю. Сообщается, что баг присутствует в обновлении для Windows 10 и 11, но у 11 встречается гораздо чаще.На данный момент удалось выяснить, что апдейт, похоже, конфликтует с какоми-то драйверами на компьютере, а также со сторонним антивирусным ПО. Пользователи отмечают, что экран BSOD возникает сразу после установки обновления и обойти его никак не получается.Если на вашем ПК этот пакет еще не установился, эксперты рекомендуют временно приостановить его загрузку:Microsoft пока не давала никаких комментариев по поводу возникшей проблемы.