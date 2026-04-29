Не только Air: свежие iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max умирают, и никто не знает почему

Олег

Фото: Apple

Владельцы айфонов свежей линейки 2025 года массово жалуются в сети на выход из строя после разрядки. Подробности пишут в Phone Arena. 

Ранее мы рассказывали, что у iPhone Air обнаружен серьезный баг — при разрядке аккумулятора до 0% смартфон больше не включается даже после нескольких часов на зарядке. Теперь аналогичные жалобы обнаружены в отношении всей линейки iPhone 17. 

Владельцы смартфонов пишут, что не могут воскресить свои девайсы после полной разрядки. Не помогают никакие манипуляции с «горячими» клавишами, подключением к ПК, перезагрузками и так далее. 

Причины бага пока остаются неясными; проблема сохраняется даже на самых свежих версиях iOS 26. Apple также не комментировала ситуацию. Некоторым пользователям Air помогало подключение к зарядке с помощью кабеля USB-A — если вы столкнулись с похожей ситуацией, попробуйте этот способ. 
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Владельцы некоторых iPhone остались без Telegram во всём мире. Проблема серьёзная
Айфоны начали пугать людей по ночам
Странный баг iOS 26.2 бесит пользователей iPhone не на шутку

Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26: январь 2026
В каких AirPods есть такое? Xiaomi выпустила Redmi Buds 8 Pro с тройными динамиками и двойными ЦАП
Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!
Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему

Комментарии (5)

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Где блин вы все это фуфло только берёте? На Реддите тишина, на Макруморс тишина, на 4PDA тишина. Всё у всех работает, ни у кого ничего не умирает. Вы хоть ссылки приводите с первоисточниками.
Сегодня в 11:55
kardigan
kardigan
Косяк на косяке🤣 Не зря старый пид..₽ свалил! Вовремя.
Сегодня в 11:55
Сергей Иванов
Сергей Иванов
И даже упомянутая вами Phone Arena об этом не писала! Не, серьёзно, откуда вы вообще это взяли?)
Сегодня в 11:59
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Классический медиа-эффект:
  • Один кейс
  • Несколько похожих комментариев
  • Статья → перепечатки → локальные СМИ
  • Заголовок превращается в «массовую проблему»
    Сегодня в 12:03
    #

