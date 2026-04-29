Не только Air: свежие iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max умирают, и никто не знает почему

Владельцы айфонов свежей линейки 2025 года массово жалуются в сети на выход из строя после разрядки. Подробности пишут в Phone Arena.
Ранее мы рассказывали, что у iPhone Air обнаружен серьезный баг — при разрядке аккумулятора до 0% смартфон больше не включается даже после нескольких часов на зарядке. Теперь аналогичные жалобы обнаружены в отношении всей линейки iPhone 17.
Владельцы смартфонов пишут, что не могут воскресить свои девайсы после полной разрядки. Не помогают никакие манипуляции с «горячими» клавишами, подключением к ПК, перезагрузками и так далее.
Причины бага пока остаются неясными; проблема сохраняется даже на самых свежих версиях iOS 26. Apple также не комментировала ситуацию. Некоторым пользователям Air помогало подключение к зарядке с помощью кабеля USB-A — если вы столкнулись с похожей ситуацией, попробуйте этот способ.