Не только ChatGPT: Apple добавит Google Gemini и другие нейросети в iOS 18

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В рамках конференции WWDC 2024 компания Apple объявила о партнёрстве с OpenAI, чтобы обеспечить Siri в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia прямым доступом к ChatGPT. Это вызвало некоторые споры относительно конфиденциальности и привело к возмущению Илона Маска.Однако после выступления на WWDC старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги рассказал журналистам, что по мере развития Apple Intelligence компания хочет предоставить пользователям выбор между различными моделями искусственного интеллекта. Он сходу заявил, что Google Gemini рассматривается в качестве альтернативы.«Мы думаем, что в итоге люди отдадут предпочтение определенным моделям, которые они захотят использовать, возможно, той, которая отлично подходит для творческого написания текста или той, которую они предпочитают для кодирования. Возможно, в будущем появится Google Gemini. Я имею в виду, что сейчас нам нечего анонсировать, но мы движемся в этом направлении», — сказал Федериги.Напомним, ‌Siri в новых ОС Apple‌ будет использовать GPT-4o бесплатно, без необходимости создания учетной записи. При этом запросы не будут регистрироваться на серверах OpenAI, а IP-адреса будут скрываться.Функции Apple Intelligence ожидаются в одной из будущих бета-версий iOS 18. Общедоступный релиз намечен на осень.