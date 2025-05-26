Не только iPhone бывают живучими. Samsung Galaxy S23 Ultra спокойно пережил 5 часов в замёрзшей реке

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Компания Samsung даже поделилась этим инцидентом в пресс-релизе. Историю рассказал шведский гид по дикой природе Микаэль Крекуле, который испытывал гидролокационное оборудование на замерзшей реке Каликс. Во время этих испытаний его Galaxy S23 Ultra выскользнул из рук и упал в лунку для подледной рыбалки. Эксфлагман погрузился в ледяную воду и осел на глубине около трёх метров.Владелец девайса уже мысленно попрощался со всей его «цифровой жизнью», включая фотографии, видео, кредитные карты и приложения. К счастью, спустя 5 часов гаджет удалось выловить. Причём он остался в полностью рабочем состоянии.Напомним, Galaxy S23 Ultra получил влагозащиту IP68, которая обеспечивает устойчивость к пресной воде на глубине до 1,5 м в течение 30 минут. По факту, он выдержал куда более сложное испытание.