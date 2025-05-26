Не только iPhone бывают живучими. Samsung Galaxy S23 Ultra спокойно пережил 5 часов в замёрзшей реке

Согласитесь, что падение телефона в воду — один из самых больших страхов для любого. Однако улучшенная конструкция и влагозащита в последнее время творят чудеса. Например, недавно Samsung Galaxy S23 Ultra сумел выдержать 5-часовое погружение в арктических условиях.
Владелец девайса уже мысленно попрощался со всей его «цифровой жизнью», включая фотографии, видео, кредитные карты и приложения. К счастью, спустя 5 часов гаджет удалось выловить. Причём он остался в полностью рабочем состоянии.
Напомним, Galaxy S23 Ultra получил влагозащиту IP68, которая обеспечивает устойчивость к пресной воде на глубине до 1,5 м в течение 30 минут. По факту, он выдержал куда более сложное испытание.
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