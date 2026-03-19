Не только классические часы могут быть очень дорогими. Вышел калькулятор Casio S100X

Пока производители смартфонов повышают цены, прикрываясь глобальным дефицитом памяти, японский бренд Casio внаглую выпускает калькулятор за $625. И, нет, в нём вообще нет умных функций или нейросетей.

Новый калькулятор Casio S100X — настоящее произведение искусства. Это обычный гаджет со старомодным сегментированным ЖК-экраном и традиционной японской ручной росписью с использованием сока лакового дерева, что придает калькулятору глянцевый черный цвет с теплыми красными акцентами по краям. Он выглядит даже роскошнее, чем если бы Casio просто покрыли S100X золотом.Для создания уникальной отделки корпуса калькулятора из фрезерованного алюминиевого сплава Casio привлекла японскую компанию Yamakyu Shitsuki, которая занимается производством лакированных изделий с 1930 года. По данным Hypebeast, мастеру Рюдзи Умеде потребовался месяц, чтобы завершить технику лакирования. Именно поэтому Casio S100X выпущен ограниченной серией всего в 650 экземпляров по всему миру и стоит 99 000 иен (~52 тысячи рублей).Помимо обычного счёта, в S100X есть функции конвертации валют и расчета налогов. Питается гаджет от встроенной солнечной панели и одной батарейки-таблетки, которая должна обеспечивать работу до семи лет при часе использования в день.