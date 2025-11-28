Top.Mail.Ru

Не только превышение: поразительно, на что способны российские дорожные камеры!

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Помимо фотофиксации превышения скорости автомобилем дорожные камеры в России имеют длинный спектр возможностей, о которых большинство водителей даже не подозревает. Подробности собрали в Quto.

Согласно источнику, первая дорожная камера в РФ появилась в сентябре 1996 года — она умела зафиксировать предполагаемое нарушение ПДД, а окончательные выводы по готовому снимку принимал сотрудник ГАИ. Сегодня принцип работы остался тем же, но уровень распознавания стал кардинально иным: камеры используют нейросети, многоуровневую аналитику и дополнительное оборудование для контроля полосы в любую погоду и время суток.

«Современные отечественные комплексы, к примеру „Азимут 4“, широко распространённые на российских дорогах … [способны] с высокой точностью распознать не только государственный регистрационный знак автомобиля, его цвет и марку, но и зафиксировать признаки более 50 составов нарушений ПДД», — эксперт Александр Домбровский, опрошенный изданием. 

Среди функций — возможность зафиксировать непристёгнутый ремень безопасности или разговор по телефону за рулём, выключенные фары, езду без шлема и непропуск пешехода, причем даже одновременно. А еще дорожные камеры в РФ уже успешно адаптированы для фиксации нарушений на СИМ, например, езду вдвоем, выезд на дорогу и катание по зебре.

Эксперт поделился, что для определения одного нарушения (допустим, непристегнутого ремня) может быть сделано более 200 тысяч снимков, которые потом сравниваются и анализируются. Выбор расположения камер на дорогах основан на аналитике аварийности, которую сам комплекс тоже способен отслеживать. 

Комментарии

kardigan
+4298
kardigan
Ну всё могут, всё сделают на уровне, если это нужно государству.
Жаль только, что людей в этих смыслах оставляют на обочине, как будто люди не его составная часть.
) может время сейчас тяжёлое и государству не до нас?
Сегодня в 11:49
#