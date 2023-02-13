Не торопитесь с покупкой ноутбука — скоро их будут отдавать с отличным дисконтом

Олег

Ноутбуки


В России образовался профицит ноутбуков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, к февралю 2023 года на складах российских дистрибуторов электроники скопилось очень много «лишних» ноутбуков. Речь идет об устройствах, которые были привезены в страну в прошлом году — их просто не успели продать.

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что избыток ноутбуков различных брендов — MSI, HP, Xiaomi, Haier, Prestigio и других — довольно существенный. Сейчас на складах хранится порядка 1 миллиона устройств, которые до сих пор не удалось продать с прошлого года.

Профицит подтверждает представитель крупного импортера техники diHouse. Он говорит, что такой избыток возник из-за дефицита в начале 2022 года — ритейлеры начали активно запасаться электроникой, и привезли слишком много.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что благодаря профициту ноутбуков они могут подешеветь на 10-15%, когда закончатся праздники февраля и марта. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Dmitriy
+400
Dmitriy
Неплохо было бы, но даже профицит у нас не способствует дефляции....
7 минут назад
#
+917
Grealex
Они удавятся, но цену не снизят.
минуту назад
#
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