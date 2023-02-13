Не торопитесь с покупкой ноутбука — скоро их будут отдавать с отличным дисконтом



В России образовался профицит ноутбуков. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, к февралю 2023 года на складах российских дистрибуторов электроники скопилось очень много «лишних» ноутбуков. Речь идет об устройствах, которые были привезены в страну в прошлом году — их просто не успели продать.



Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что избыток ноутбуков различных брендов — MSI, HP, Xiaomi, Haier, Prestigio и других — довольно существенный. Сейчас на складах хранится порядка 1 миллиона устройств, которые до сих пор не удалось продать с прошлого года.



Профицит подтверждает представитель крупного импортера техники diHouse. Он говорит, что такой избыток возник из-за дефицита в начале 2022 года — ритейлеры начали активно запасаться электроникой, и привезли слишком много.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что благодаря профициту ноутбуков они могут подешеветь на 10-15%, когда закончатся праздники февраля и марта.