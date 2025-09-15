Не тот 17 Pro Max: Xiaomi решила запутать покупателей новых iPhone







Китайский производитель гаджетов Китайский производитель гаджетов Xiaomi собирается представить новую флагманскую линейку смартфонов. Мы уже знаем, что это будут первые в мире устройства на чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Теперь стало известно, что компания внезапно решила назвать линейку Xiaomi 17.

Да, многие ждали Xiaomi 16, но у китайской корпорации свой путь. В официальном блоге компания подтвердила, что в линейку войдут три новых флагмана: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Видимо, Xiaomi Air мы увидим позже. Более того, Xiaomi заявила, что базовая модель Xiaomi 17 на 12/256 ГБ будет стоить от 4499 юаней (~$630), что дешевле самой доступной новинки Apple.Ожидается, что Xiaomi 17 и 17 Pro будут оснащены 6,3-дюймовыми дисплеями с ультратонкими рамками, а более крупный Pro Max получит экран на 6,8 дюйма. Все три модели будут использовать OLED-панели с разрешением 2K и чипы Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме того, базовая модель Xiaomi 17 получит батарею ёмкостью 7000 мАч, а Pro Max — на 7500 мАч.Вдобавок модели Xiaomi 17 Pro и Pro Max получат основной сенсор SmartSens 590 на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 50 Мп и перископ на 50 Мп с поддержкой макросъёмки. Презентация новинок может пройти уже в этом месяце.