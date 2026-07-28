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Установите iOS 26.6 как можно скорее, и вот почему

Олег


Компания Apple исправила несколько сотен уязвимостей в сборках 26.6 своих ОС. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, в iOS 26.6 и iPadOS 26.6 было закрыто около 90 дыр в системе безопасности. Они затрагивали магазин приложений, работу Wi-Fi, голосового помощника Siri, обработку картинок и механизм показа веб-страниц.

В macOS 26.6 исправлений и вовсе более 130, причём свежие патчи сделали и для предыдущих операционных систем. Также защиту обновили на Apple Watch, Apple TV и Apple Vision.

Хакеры эти дыры использовать пока не успели, но списки уязвимостей уже слили в сеть. Чтобы не рисковать, лучше обновить всю технику прямо сейчас.
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Источник:
MacRumors
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