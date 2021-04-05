На одном из хакерских форумов «даркнета» пользователь бесплатно разместил базу, содержащую личные данные более 500 млн пользователей Facebook. Об этом сообщает BusinessInsider со ссылкой на специалистов по безопасности.
Архив содержит в себе множество персональной информации: Facebook ID, полные настоящие имена, геолокацию пользователей (последнюю, а также историю), их даты рождения, адреса e-mail, пол, и даже номера телефонов, привязанные к аккаунтам. Данные принадлежат людям со всего мира — в частности, российских аккаунтов скомпрометировано около 10 миллионов. Журналисты сверили образцы некоторых частей базы между собой и убедились, что аккаунты реальны. Среди прочего, эксперты обнаружили в архиве данные пользователя по имени «Марк Цукерберг» — правда, связаться с их владельцем при помощи этой информации не удалось.
Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak - the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.— Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021
If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? 📞😂@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU
Facebook уже отреагировала на проблему, сообщив, что эта база была собрана при помощи уязвимости, которую компания устранила еще в 2019 году — то есть, по сути, этим данным больше двух лет. Однако, несмотря на сроки, информация остается чувствительной, и ею вполне могут воспользоваться злоумышленники — впечатляющее количество личной информации дает мошенникам массу возможностей для шантажа или вымогательства с использованием социальной инженерии.
Ранее этот набор данных уже появлялся в новостях — тогда неизвестный создал автоматизированного бота, который за небольшую плату мог предоставлять номера телефонов пользователей Facebook. Однако целиком и в свободном доступе база появилась впервые.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: