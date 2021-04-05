Марк


На одном из хакерских форумов «даркнета» пользователь бесплатно разместил базу, содержащую личные данные более 500 млн пользователей Facebook. Об этом сообщает BusinessInsider со ссылкой на специалистов по безопасности.

Архив содержит в себе множество персональной информации: Facebook ID, полные настоящие имена, геолокацию пользователей (последнюю, а также историю), их даты рождения, адреса e-mail, пол, и даже номера телефонов, привязанные к аккаунтам. Данные принадлежат людям со всего мира — в частности, российских аккаунтов скомпрометировано около 10 миллионов. Журналисты сверили образцы некоторых частей базы между собой и убедились, что аккаунты реальны. Среди прочего, эксперты обнаружили в архиве данные пользователя по имени «Марк Цукерберг» — правда, связаться с их владельцем при помощи этой информации не удалось.



Facebook уже отреагировала на проблему, сообщив, что эта база была собрана при помощи уязвимости, которую компания устранила еще в 2019 году — то есть, по сути, этим данным больше двух лет. Однако, несмотря на сроки, информация остается чувствительной, и ею вполне могут воспользоваться злоумышленники — впечатляющее количество личной информации дает мошенникам массу возможностей для шантажа или вымогательства с использованием социальной инженерии.

Ранее этот набор данных уже появлялся в новостях — тогда неизвестный создал автоматизированного бота, который за небольшую плату мог предоставлять номера телефонов пользователей Facebook. Однако целиком и в свободном доступе база появилась впервые. 



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Источник:

BusinessInsider BusinessInsider

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