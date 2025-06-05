Не верьте Apple Watch! Они сильно ошибаются в подсчёте калорий

Фархад

AW

Умные часы Apple Watch отлично справляются с измерением пульса и шагов, но сильно ошибаются в оценке сожжённых калорий. Об этом сообщили исследователи из Университета Миссисипи после метаанализа 56 рецензируемых работ.

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Средняя погрешность подсчёта пульса составила 4,4%, а шагов — 8,2%. Эти показатели считаются приемлемыми для потребительских фитнес-гаджетов. Однако оценка расхода энергии оказалась в три раза менее точной — ошибка достигала почти 28%.

Погрешности встречались у всех моделей Apple Watch и при разных типах активности. Даже в последних поколениях устройств алгоритмы не могут гарантировать точный подсчёт калорий, хотя общая тенденция к улучшению точности всё же прослеживается. Учёные подчёркивают, что их задача — не критика, а информирование пользователей и производителей об ограничениях технологии.

Сама Apple не раскрывает алгоритмы работы своих фитнес-функций и не позиционирует часы как медицинское устройство. Компания отмечает, что девайс рассчитан на помощь в мониторинге здоровья, а не на точную диагностику.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2429
tellurian
Они и шаги не точно меряют.
2 часа назад в 21:58
#
Mers
+5376
Mers
Пофигу. Зато они очень хорошо мотивируют заниматься))
час назад в 22:57
#
+271
Holldann
А ещё они успокаивают нервы. После того, как подарил жене, она поняла, что не так уж плохо спит, не особо ухудшаются показатели в самолетах и т.д и т.п. в целом штука полезной оказалась. Жалко, сам не люблю на руках носить что-либо.
час назад в 23:50
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