Не верьте Apple Watch! Они сильно ошибаются в подсчёте калорий







Умные часы Умные часы Apple Watch отлично справляются с измерением пульса и шагов, но сильно ошибаются в оценке сожжённых калорий. Об этом сообщили исследователи из Университета Миссисипи после метаанализа 56 рецензируемых работ. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Средняя погрешность подсчёта пульса составила 4,4%, а шагов — 8,2%. Эти показатели считаются приемлемыми для потребительских фитнес-гаджетов. Однако оценка расхода энергии оказалась в три раза менее точной — ошибка достигала почти 28%.Погрешности встречались у всех моделей Apple Watch и при разных типах активности. Даже в последних поколениях устройств алгоритмы не могут гарантировать точный подсчёт калорий, хотя общая тенденция к улучшению точности всё же прослеживается. Учёные подчёркивают, что их задача — не критика, а информирование пользователей и производителей об ограничениях технологии.Сама Apple не раскрывает алгоритмы работы своих фитнес-функций и не позиционирует часы как медицинское устройство. Компания отмечает, что девайс рассчитан на помощь в мониторинге здоровья, а не на точную диагностику.