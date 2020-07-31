Эльдар Муртазин
Существуют три вещи на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, течет вода и сияет звездное небо. Как минимум, есть еще одна — смотреть как аналитик Mobile-Review уже который год подряд «топит» Apple.

У Эльдара всегда довольно предсказуемая точка зрения по поводу любых инфоповодов, которые так или иначе связаны с Apple. Купертиновцы опубликовали финансовые показатели за третий квартал 2020-го финансового года. Сообщается, что доход компании составил 59,7 миллиарда долларов, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,58 доллара, показав рост на 18%.

Аналитик не заставил нас долго ждать и отреагировал на отчет. По его словам, финансовые показатели Apple — «фантастика». Муртазина удивил рост прибыли компании, несмотря на закрытые магазины в США и безработицу.

В ответах к своему твиту аналитик заявил, что финансовые показатели Apple «поправлены».

Возможно, Эльдар владеет какой-либо сверхсекретной инсайдерской информацией, утверждая, что Apple манипулирует финансовой отчетностью. Мы склонны доверять официальной информации, а что думаете по этому поводу вы? Согласны с мнением аналитика — не забудьте рассказать нам в комментариях.


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