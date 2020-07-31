Существуют три вещи на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, течет вода и сияет звездное небо. Как минимум, есть еще одна — смотреть как аналитик Mobile-Review уже который год подряд «топит» Apple.
У Эльдара всегда довольно предсказуемая точка зрения по поводу любых инфоповодов, которые так или иначе связаны с Apple. Купертиновцы опубликовали финансовые показатели за третий квартал 2020-го финансового года. Сообщается, что доход компании составил 59,7 миллиарда долларов, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,58 доллара, показав рост на 18%.
Аналитик не заставил нас долго ждать и отреагировал на отчет. По его словам, финансовые показатели Apple — «фантастика». Муртазина удивил рост прибыли компании, несмотря на закрытые магазины в США и безработицу.
Это очень смешно. Эпл растет во 2ом квартале (закрыты магазины в США и не только, рекордная безработица итд). Во всех бизнесах спад, но не у Apple. Фантастика. Впрочем табличка все это показывает отлично pic.twitter.com/WVOFpB2XE4— Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) July 31, 2020
В ответах к своему твиту аналитик заявил, что финансовые показатели Apple «поправлены».
Конечно они поправлены— Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) July 31, 2020
Возможно, Эльдар владеет какой-либо сверхсекретной инсайдерской информацией, утверждая, что Apple манипулирует финансовой отчетностью. Мы склонны доверять официальной информации, а что думаете по этому поводу вы? Согласны с мнением аналитика — не забудьте рассказать нам в комментариях.
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С другой стороны мы видим только кассу и не видим количества продаж устройств, плюс падение ввп сша на более чем 30% в этом квартале, треть экономики испарилось.
20% безработных , на что покупать то?
Опять же Сплит намеченный на конец августа, в то время как вокруг совсем не штиль.
Может мы чего-то не знаем или не замечаем?
Динамика в отчете Canalys правда странная, хочется уточнений и объяснений. Как вариант — это все бешеный спрос на iPhone SE 2020 в оправившемся раньше всех от коронавируса Китае. В отчетности Apple выручка за квартал 26,42 млрд долларов, у Canalys 45 млн смартфонов Apple продано. Получается 587 долларов средняя цена проданного айфона. То есть, если верить Canalys, продавали в основном SE за 400-550 USD и еще немношк iPhone 11.
Ему просто пора успокоиться и молчать в тряпочку в отношении яблок, но нет 🤷🏼♂️
Я вообще не понимаю, как такие аналитики могут существовать на рынке?! За последние несколько лет ни один из его прогнозов в отношении apple даже близко по цифрам не приблизился.