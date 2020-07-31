Это очень смешно. Эпл растет во 2ом квартале (закрыты магазины в США и не только, рекордная безработица итд). Во всех бизнесах спад, но не у Apple. Фантастика. Впрочем табличка все это показывает отлично pic.twitter.com/WVOFpB2XE4 — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) July 31, 2020

Конечно они поправлены — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) July 31, 2020







Существуют три вещи на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, течет вода и сияет звездное небо. Как минимум, есть еще одна — смотреть как аналитик Mobile-Review уже который год подряд «топит» Apple.У Эльдара всегда довольно предсказуемая точка зрения по поводу любых инфоповодов, которые так или иначе связаны с Apple. Купертиновцы опубликовали финансовые показатели за третий квартал 2020-го финансового года. Сообщается, что доход компании составил 59,7 миллиарда долларов, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,58 доллара, показав рост на 18%.Аналитик не заставил нас долго ждать и отреагировал на отчет. По его словам, финансовые показатели Apple — «фантастика». Муртазина удивил рост прибыли компании, несмотря на закрытые магазины в США и безработицу.В ответах к своему твиту аналитик заявил, что финансовые показатели Apple «поправлены».Возможно, Эльдар владеет какой-либо сверхсекретной инсайдерской информацией, утверждая, что Apple манипулирует финансовой отчетностью. Мы склонны доверять официальной информации, а что думаете по этому поводу вы? Согласны с мнением аналитика — не забудьте рассказать нам в комментариях.