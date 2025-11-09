Top.Mail.Ru

Не все MacBook Pro получат OLED-дисплеи и редизайн в 2026 году

Фархад

MBPRO

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями о выходе обновлённых моделей MacBook Pro с OLED-дисплеями и существенным редизайном.

Последний раз Apple обновлял дизайн MacBook Pro в 2021 году. Тогда топовые ноутбуки лишились панели Touch Bar, но получили зарядку MagSafe, порты HDMI и дисплеи Mini-LED. Следующее поколение получит редизайн с сенсорными OLED-экранами, более тонким корпусом, поддержкой 5G и вырезом под Dynamic Island вместо чёлки.

По словам Гурмана, в первой половине 2026 года Apple планирует выпустить новые модели MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max, а также MacBook Air на M5. Чуть ближе к лету нас ждёт релиз Mac mini на M5/M5 Pro, а также Mac Studio на M5 Max и M5 Ultra. А уже к концу года ожидается дебют чипа M6 и выпуск новых MacBook Pro.

Из минусов — самая базовая версия 14-дюймового MacBook Pro с M6 не получит редизайна и OLED-дисплея. Все инновации будут доступны только в более дорогих моделях с M6 Pro и M6 Max.

Впрочем, Apple уже так поступала с базовой «прошкой», которая до 2023 года выпускалась в старом дизайне с сенсорной панелью. Вполне вероятно, что эта модель получит редизайн к 2028 году.
3
