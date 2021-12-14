

Пользователя Instagram заблокировали за выбор ника, схожего с новым именем компании Facebook. Об этом сама пострадавшая рассказала журналистам The New York Times.



По словам источника, девушка по имени Теа-Май Баумана зарегистрировала свой аккаунт еще в 2012 году и присвоила ему ник @metaverse. Она занималась голографическим дизайном ногтей — в частности, на накладные ногти наносятся различные коды, которые взаимодействуют со смартфонами. Кроме того, она создала в дополненной реальности компанию Metaverse Makeovers, чем и объясняется выбор никнейма.



В конце октября девушка как обычно вошла в свой Instagram и обнаружила уведомление: её аккаунт заблокировали. В качестве причины указано то, что она якобы выдается себя за другого человека или компанию. Произошло это сразу после того, как Facebook переименовали в Meta.



Любопытно, что незадолго до мероприятия Марка Цукерберга в интернет попали утечки о новом названии Facebook, и в связи с этим героине рассказа начали поступать предложения о покупке ее никнейма в Instagram. Когда она отказала очередному «покупателю», он сказал, что «Facebook у нее этот ник не купит, а просто заберёт». Похоже, так и вышло, когда девушка столкнулась с блокировкой.



Она написала в службу поддержки Instagram, описала ситуацию, и попыталась выяснить, за кого же, по их мнению, она себя выдает. Спустя несколько дней аккаунт разблокировали — Теа-Май сообщили, что блок случился ошибочно. Сейчас учетная запись успешно функционирует — владелица очень рада этому, так как аккаунт является плодом ее трудов за 10 лет.



Из этой истории можно сделать простой вывод: не стоит выбирать никнейм, содержащий слово Meta, в соцсетях, которые принадлежат этой компании. Впрочем, вполне возможно, что сейчас система и не позволит это сделать.





