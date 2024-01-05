Не ждите эти 5 устройств от Apple в 2024 году. Придется покупать то, что есть

Олег

Apple


Ранее мы писали, что 2023 год стал первым, когда Apple не выпустила ни одной модели iPad. Скорее всего, компания нагонит в 2024-м, а также представит новую линейку iPhone 16.

Однако есть девайсы, выхода которых точно не стоит ждать в новом году. Вот они:

  • iPhone SE 4. Несмотря на обилие слухов вокруг четвертой версии бюджетного айфона, в 2024-м он снова не выйдет. Сразу несколько инсайдеров, в том числе Марк Гурман и Минг-Чи Куо, уверены, что смартфон не представят раньше 2025 года. Похоже, Apple выжидает и подогревает интерес к новинке.
SE4
Фото: MacRumors 
  • AirTag 2. Нет никаких предпосылок для выхода второй версии AirTag, как и причин для его обновления. Метка отлично выполняет свои задачи и едва ли может делать это еще лучше. Да и требования к ней минимальны. И всё же Apple может решить перевыпустить AirTag, но раньше 2025-го ждать этого не стоит.
  • Apple Watch Ultra с microLED. Вокруг дисплеев OLED и microLED собрался целый культ инсайдеров, которые пророчат нам Apple Watch с такими матрицами не один год. Однако модель Ultra уже обновилась в 2023-м, и в текущем году апдейта не будет. Но он будет в 2025 или 2026 годах: ожидается, что дисплей станет на 10% больше благодаря новой технологии.
iMac Pro
Фото: MacRumors
  • iMac Pro. По всем внешним признакам Apple похоронила эту линейку: iMac Pro с чипом Silicon так и не вышел, при этом компания официально объявила, что переход с Intel уже завершен. Однако Марк Гурман предположил, что модель всё-таки выпустят, но это случится не ранее 2025-го. А может, вовсе не случится.
  • iPhone Fold. Пока Samsung вовсю работает над шестым поколением складных смартфонов, Apple всё еще не выпустила ни одного. Не случится этого и в текущем году: слухов и конкретики слишком мало, чтобы на это надеяться. Аналитики сходятся во мнении, что iPhone Fold стоит ждать не ранее 2025-го, а скорее даже в 2026 году.

А каких новинок от Apple ждете вы? Поделитесь в комментариях. 

8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Через считанные недели Siri разрушит стереотипы и наконец станет полезной
iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станут огромными. Таких айфонов еще не было
Самая ожидаемая модель iPhone не выйдет в 2024-м

Рекомендации

Рекомендации

Свежий Android 14 ударил фанатов iPhone по самому больному месту
OneUI 6.0 порадовала владельцев Samsung Galaxy нереально полезным виджетом
OneUI 6.0 принесла полезную настройку пользователям Samsung Galaxy
Для смарт-часов Samsung Galaxy вышло долгожданное приложение

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3361
kardigan
Марк Гурман это серьёзно!
5 января 2024 в 12:10
#
+70
horizon kardigan
На все 100, тот еще Нострдамус...🤣🤣
5 января 2024 в 17:26
#