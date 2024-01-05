Не ждите эти 5 устройств от Apple в 2024 году. Придется покупать то, что есть

Ранее мы писали, что 2023 год стал первым, когда Apple не выпустила ни одной модели iPad. Скорее всего, компания нагонит в 2024-м, а также представит новую линейку iPhone 16.
Однако есть девайсы, выхода которых точно не стоит ждать в новом году. Вот они:
- iPhone SE 4. Несмотря на обилие слухов вокруг четвертой версии бюджетного айфона, в 2024-м он снова не выйдет. Сразу несколько инсайдеров, в том числе Марк Гурман и Минг-Чи Куо, уверены, что смартфон не представят раньше 2025 года. Похоже, Apple выжидает и подогревает интерес к новинке.
Фото: MacRumors
- AirTag 2. Нет никаких предпосылок для выхода второй версии AirTag, как и причин для его обновления. Метка отлично выполняет свои задачи и едва ли может делать это еще лучше. Да и требования к ней минимальны. И всё же Apple может решить перевыпустить AirTag, но раньше 2025-го ждать этого не стоит.
- Apple Watch Ultra с microLED. Вокруг дисплеев OLED и microLED собрался целый культ инсайдеров, которые пророчат нам Apple Watch с такими матрицами не один год. Однако модель Ultra уже обновилась в 2023-м, и в текущем году апдейта не будет. Но он будет в 2025 или 2026 годах: ожидается, что дисплей станет на 10% больше благодаря новой технологии.
Фото: MacRumors
- iMac Pro. По всем внешним признакам Apple похоронила эту линейку: iMac Pro с чипом Silicon так и не вышел, при этом компания официально объявила, что переход с Intel уже завершен. Однако Марк Гурман предположил, что модель всё-таки выпустят, но это случится не ранее 2025-го. А может, вовсе не случится.
- iPhone Fold. Пока Samsung вовсю работает над шестым поколением складных смартфонов, Apple всё еще не выпустила ни одного. Не случится этого и в текущем году: слухов и конкретики слишком мало, чтобы на это надеяться. Аналитики сходятся во мнении, что iPhone Fold стоит ждать не ранее 2025-го, а скорее даже в 2026 году.
А каких новинок от Apple ждете вы? Поделитесь в комментариях.