Журналист Марк Гурман из Bloomberg в своих прогнозах сообщил, что не стоит ждать чего-то «особенно инновационного» или «экстраординарного» от мероприятия Apple «Полный расцвет». Оно пройдет во вторник 20 апреля в 20:00 по МСК.
По словам Гурмана, Apple представит новые 11 и 12,9-дюймовые iPad Pro с дисплеями mini-LED. Он также отметил, что это будет незначительное обновление модельного ряда планшетов. Предстоящее мероприятие станет первым запуском нового продукта Apple в 2021 году.
Гурман подчеркивает, что не стоит ожидать от предстоящего ивента обновленный iMac, который будет выполнен в аналогичном дизайне Pro Display XDR и получит процессор собственной разработки. Журналист сообщает, что временные рамки запуска этого устройства пока неизвестны. С наибольшей вероятностью Apple представит метки AirTags.
Мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, и будет транслироваться в прямом эфире на сайте Apple, в приложении Apple TV и на YouTube-канале компании.
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Они только улучшают сторонние инновации, не более.
И из недавнего, раз уж взялись говорить про «Эппл уже давно не». Оглянитесь вокруг на рынок беспроводных TWS наушников. Вспомните про то, как над Apple потешались из-за отказа от 3,5 мм разъёма и высмеивали дизайн AirPods. А теперь посмотрите на полки соответствующих отделов в магазинах электроники. Можно сказать, что «они только улучшили сторонние инновации»? Да, конечно, ведь беспроводные гарнитуры были и до AirPods. Но кто по итогу изменил индустрию?
P.S. «нЕ про инновации» и «нИ прискорбно».
P.S. Молодец! Садись, 5!
И да, если в один год все смеются про «дурачки, провода от наушников отрезали», а на следующий год наперегонки клепают собственные стручки с зарядкой от кейса, это уже не просто эволюция, а резкое качественное изменение рынка. Можно ли при этом сказать, что «Apple не придумала новое, а лишь улучшила стороннюю инновацию»? Конечно. Ведь не Apple изобрели Bluetooth, и беспроводные наушники существовали до AirPods. Только попробуйте сказать, что не именно продукт Apple перевернул рынок, породив массу клонов от всевозможных производителей.
Хотя, после приобретения AW должны и они как бы интересовать, но нет… вообще все равно на них. Очень уж мне нравятся смартфоны от Apple, только они и интересуют☺️