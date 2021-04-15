Apple

Журналист Марк Гурман из Bloomberg в своих прогнозах сообщил, что не стоит ждать чего-то «особенно инновационного» или «экстраординарного» от мероприятия Apple «Полный расцвет». Оно пройдет во вторник 20 апреля в 20:00 по МСК.

По словам Гурмана, Apple представит новые 11 и 12,9-дюймовые iPad Pro с дисплеями mini-LED. Он также отметил, что это будет незначительное обновление модельного ряда планшетов. Предстоящее мероприятие станет первым запуском нового продукта Apple в 2021 году.

Гурман подчеркивает, что не стоит ожидать от предстоящего ивента обновленный iMac, который будет выполнен в аналогичном дизайне Pro Display XDR и получит процессор собственной разработки. Журналист сообщает, что временные рамки запуска этого устройства пока неизвестны. С наибольшей вероятностью Apple представит метки AirTags.

Мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, и будет транслироваться в прямом эфире на сайте Apple, в приложении Apple TV и на YouTube-канале компании.


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