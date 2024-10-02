Не ждите iOS 18.1 в ближайшее время. Apple готовит экстренное обновление iOS 18.0.1

Фархад
iOS

Пока разработчики продолжают тестировать iOS 18.1, компания Apple готовится к релизу iOS 18.0.1 для всех совместимых моделей iPhone. Портал MacRumors обнаружил эту версию ПО в логах посещений своего сайта.

Уже сейчас известно, что сборка с номером 22A3370 уже лежит на серверах Apple. Ожидается, что iOS 18.0.1 и iPadOS 18.0.1 устранят следующие проблемы:
  • ложные нажатия сенсорного экрана во всех моделях iPhone;
  • окирпичивание iPad Pro с чипами M4;
  • баг в iMessage с циферблатами Apple Watch, которые приводят к сбоям в приложении «Сообщения».


Скорее всего, релиз iOS 18.0.1 состоится уже на этой неделе.

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Источник:
MacRumors
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