Не ждите новые MacBook в этом году. Apple официально это подтвердила

В рамках финансового отчёта за третий квартал 2025 компания Apple дала ясно понять, что не будет выпускать новые Mac до конца года.
«Что касается Mac, имейте в виду, что нас ожидает очень сложное сравнение с выпуском MacBook Pro, Mac mini и iMac на M4 в том же квартале прошлого года», — подчеркнул финансовый директор Apple Кеван Парекх.
По сути, Парекх предупредил, что выручка Apple от продаж Mac в четвёртом квартале 2025 снизится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку в этом квартале новые Mac не выйдут. Единственная модель, которая получила апгрейд — бюджетный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5. Зато MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, а также Mac mini и iMac выйдут уже в начале 2026. Судя по всему, ультрабюджетный MacBook с чипом A18 Pro тоже не выйдет в этом году.
С другой стороны — существенного прироста производительности по сравнению с чипами M4 Pro и M4 Max или редизайна не ожидается. К тому же с нынешним курсом намного выгоднее купить актуальный MacBook Pro на M4 Pro за 180 тысяч рублей.
Реклама
ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543
erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN