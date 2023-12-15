Не ждите складной iPhone или iPad. У Apple другие приоритеты

Фархад
Fold
Концепт: iDropNews

Аналитики Nikkei Asia сообщают, что Apple собирается выпустить первые iPad с OLED-экранами в 2024 году, MacBook получат новые дисплеи годом позже, а конкретных временных сроков для выпуска складного iPhone Fold нет.

Компания всё ещё изучает возможность создания складного устройства, но вполне может отказаться от выпуска подобных девайсов.

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С большой долей вероятности, Apple будет принимать окончательные решения по выпуску устройств со складными экранами после завершения перехода на OLED-дисплеи в iPad и MacBook. Это произойдёт не раньше 2027 года.

Ранее глава DSCC Росс Янг заявил, что Apple выпустит складное устройство не раньше 2025 года. По его словам, таким девайсом станет 20,5-дюймовой складной ноутбук.
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Источник:
9to5Mac
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