Не ждите складной iPhone или iPad. У Apple другие приоритеты

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Аналитики Nikkei Asia сообщают, что Apple собирается выпустить первые iPad с OLED-экранами в 2024 году, MacBook получат новые дисплеи годом позже, а конкретных временных сроков для выпуска складного iPhone Fold нет.Компания всё ещё изучает возможность создания складного устройства, но вполне может отказаться от выпуска подобных девайсов.С большой долей вероятности, Apple будет принимать окончательные решения по выпуску устройств со складными экранами после завершения перехода на OLED-дисплеи в iPad и MacBook. Это произойдёт не раньше 2027 года.Ранее глава DSCC Росс Янг заявил, что Apple выпустит складное устройство не раньше 2025 года. По его словам, таким девайсом станет 20,5-дюймовой складной ноутбук.