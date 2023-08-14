Не ждите укрепления рубля, чтобы купить iPhone, и вот почему



Смартфоны в РФ продолжат дорожать в ближайшей перспективе. Об этом пишет Forbes.



Согласно источнику, в первой половине 2023 года цена на ввезенные в страну смартфоны в среднем поднялась на 32%. Многие считают, что единственная причина этому — ослабление рубля, но, кажется, это не совсем так. Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что мобильные устройства продолжат дорожать, даже если курс доллара пойдет вниз. Прогнозируемый уровень удорожания смартфонов до конца 2023 года — 20-25%.



С начала года в РФ было ввезено электроники на сумму 314 млрд рублей — за тот же период 2022 года этот показатель был на 42% ниже, хотя разница в количественном выражении всего 26%. Дело в том, что устройства закупают гораздо дороже, чем раньше. При этом сами импортеры неохотно ввозят бюджетные смартфоны, так как на них почти не заработаешь, предпочитая закупать премиальные модели.



Что касается iPhone, то источник считает, что в России у «яблочных» смартфонов мрачное будущее. С одной стороны, параллельным импортом занялись слишком много людей и в стране создался избыток iPhone, а с другой стороны, «государство начало кампанию против Apple из-за политики безопасности компании».



Даже если курс доллара вдруг начнет снижаться, ценники всё равно продолжат расти, поскольку инерция у рынка электроники может длиться до полугода. Поставщики будут закупать устройства по высокому курсу сейчас, и еще долго продавать их «задорого» даже если курс снизится.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides