Xiaomi


Xiaomi официально опровергла слухи о выпуске Mi Band X. Об этом рассказал зарубежный ресурс Gizmochina.

Речь идет о слухах, которые появились в сети совсем недавно. Они основаны на утечках с внутреннего мероприятия Xiaomi, на котором можно увидеть слайд с описанием «будущего» браслета.

Официальный представитель компании Xiaomi из отдела по связям с общественностью по имени Ван Хуа объяснил, что СМИ всё поняли неверно. По его словам, такого продукта, как Mi Band X с дисплеем 360 градусов, не существует в природе. Утекшая презентация и слайды действительно настоящие, однако это был всего лишь сеанс обучения новых сотрудников — и состоялся он аж два года назад. На слайдах размещался рандомный набор информации, которая не является отображением действительных планов компании. Иными словами, Mi Band X с «опоясывающим» дисплеем можно не ждать.

Самая последняя модель популярного браслета — Mi Band 6 — был представлен весной 2021 года. Он получил увеличенный дисплей скругленной формы, повторяющей форму корпуса-капсулы и лишился сенсорной многофункциональной кнопки. Кроме того, девайс прокачали софтверно — например, в браслет добавили много новых тренировок.

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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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