Небольшая, но удобная фишка Android вызовет зависть владельцев iPhone



Google готовится встроить в Android усовершенствованный сканер QR-кодов. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, главной фишкой будущего сканера будет его «дальнобойность». Сейчас как в Android, так и в iOS видоискатель нужно поднести довольно близко к QR-коду, чтобы смартфон его увидел и распознал. Google хочет исправить ситуацию и сделать так, чтобы коды можно было сканировать на расстоянии.









Новый API, который появился в доступе для разработчиков, использует машинное обучение, чтобы обнаруживать в видоискателе камеры QR-коды, которые расположены далеко, масштабировать их с помощью ИИ и считать содержимое. Девелопер Мишаал Рахман полагает, что функция появится на устройствах с Android 13 и более новыми версиями.



Пока остается неясным, как это будет работать на бюджетных смартфонах со слабыми камерами. В ближайшее время фича распространится с обновлениями Android, а сторонние разработчики смогут подключить API в своих приложениях. Новый API, который появился в доступе для разработчиков, использует машинное обучение, чтобы обнаруживать в видоискателе камеры QR-коды, которые расположены далеко, масштабировать их с помощью ИИ и считать содержимое. Девелопер Мишаал Рахман полагает, что функция появится на устройствах с Android 13 и более новыми версиями.Пока остается неясным, как это будет работать на бюджетных смартфонах со слабыми камерами. В ближайшее время фича распространится с обновлениями Android, а сторонние разработчики смогут подключить API в своих приложениях.