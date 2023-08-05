Небольшая, но удобная фишка Android вызовет зависть владельцев iPhone

Олег

Android


Google готовится встроить в Android усовершенствованный сканер QR-кодов. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, главной фишкой будущего сканера будет его «дальнобойность». Сейчас как в Android, так и в iOS видоискатель нужно поднести довольно близко к QR-коду, чтобы смартфон его увидел и распознал. Google хочет исправить ситуацию и сделать так, чтобы коды можно было сканировать на расстоянии.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Android

Новый API, который появился в доступе для разработчиков, использует машинное обучение, чтобы обнаруживать в видоискателе камеры QR-коды, которые расположены далеко, масштабировать их с помощью ИИ и считать содержимое. Девелопер Мишаал Рахман полагает, что функция появится на устройствах с Android 13 и более новыми версиями.

Пока остается неясным, как это будет работать на бюджетных смартфонах со слабыми камерами. В ближайшее время фича распространится с обновлениями Android, а сторонние разработчики смогут подключить API в своих приложениях. 

Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android
Android получил новый тип уведомлений — на iOS такие появились давным-давно
Мошенники придумали эксклюзивный развод для пользователей Android

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники сменили стратегию: они больше не спрашивают номер карты, но всё равно получают ваши деньги
Российские карты Visa, MasterCard и «МИР» снова заработали за границей
Мошенники обнаглели и начали действовать по странной схеме
WhatsApp придумал крутую функцию, которая оставит Telegram и Viber далеко позади

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–659
Stylus
Смешно. Только, что далеко отодвинулся от монитора и прочитал этот код просто приблизив изображение пальцами %))Ппц инновации.
Вчера в 23:51
#
Misha Gynin
+107
Misha Gynin
Спасибо поржал: "Google готовится встроить в Android сканер QR-кодов" наконец то в Андройд ОС появится интегрированный сканер, у кого смартфон не возьмешь никто не может сканировать QR, ой мне надо поставить приложение, ну встроит он его в ОС обновление это получат 5% смартфонов...
Сегодня в 03:23
#
Руслан
–145
Руслан
На айфон это давным давно есть и встроено в стандартное приложение камеры. Фишка в расстоянии? А для чего это и кому надо за 100 метров считывать QR-код?
Сегодня в 06:19
#
Роман Одинцов
+95
Роман Одинцов
«Вызовет зависть у владельцев iphone”, “вызовет зуд у соседей», «заставит перейти на iOS 17”.

Уважаемая редакция, где ж вы откопали такого гоблина-вызывателя?
Ну не смешно уже! Можно же придерживаться нормальной стилистики в анонсе, а не вот это вот все!
2 часа назад в 13:29
#