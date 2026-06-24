Небольшой патч добавляет в Windows 11 очень много полезного

Функция быстрого отката системы до последней контрольной точки для восстановления работы компьютера после сбоя.

Виджеты стали менее назойливыми: они больше не открываются при наведении курсора, а уведомления отображаются только цифрой, которая исчезает после взаимодействия.

Ускорена работа «Проводника», а при наведении курсора на файл теперь появляются быстрые действия — открыть расположение или обратиться к Copilot.

Улучшена функция «Связь с телефоном» (Phone Link): если на смартфоне включён режим «Не беспокоить», телефонные вызовы не будут дублироваться на ПК.

Появился календарь, с помощью которого можно откладывать установку апдейтов Windows на срок до 35 дней, а при необходимости сдвигать дату дальше.

Повышена стабильность подключенных Bluetooth-устройств.

Появилась настройка зоны щелчка на тачпадах.

Для компьютеров с более чем 32 ГБ оперативной памяти увеличен лимит размера языковой модели (LLM), которую можно запускать локально.

Изменён сервис для отправки GIF-файлов по сочетанию клавиш: вместо Tenor теперь используется GIPHY.

Исправлены ошибки, связанные с облачным хранилищем OneDrive, когда ярлык в «Проводнике» не реагировал в режиме администратора.

Компания Microsoft выпустила накопительное обновление KB5095093 для Windows 11 версий 24H2 и 25H2. Оно привносит в операционную систему ряд полезных изменений, включая ускорение работы «Проводника», новые возможности для восстановления системы и доработки интерфейса виджетов.Что нового?Патч KB5095093 на данный момент является необязательным, поэтому для установки необходимо вручную проверить его наличие обновлений в «Центре обновления Windows».