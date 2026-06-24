Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Небольшой патч добавляет в Windows 11 очень много полезного

Александр
Компания Microsoft выпустила накопительное обновление KB5095093 для Windows 11 версий 24H2 и 25H2. Оно привносит в операционную систему ряд полезных изменений, включая ускорение работы «Проводника», новые возможности для восстановления системы и доработки интерфейса виджетов.

Что нового?

  • Функция быстрого отката системы до последней контрольной точки для восстановления работы компьютера после сбоя.
  • Виджеты стали менее назойливыми: они больше не открываются при наведении курсора, а уведомления отображаются только цифрой, которая исчезает после взаимодействия.
  • Ускорена работа «Проводника», а при наведении курсора на файл теперь появляются быстрые действия — открыть расположение или обратиться к Copilot.
  • Улучшена функция «Связь с телефоном» (Phone Link): если на смартфоне включён режим «Не беспокоить», телефонные вызовы не будут дублироваться на ПК. 
  • Появился календарь, с помощью которого можно откладывать установку апдейтов Windows на срок до 35 дней, а при необходимости сдвигать дату дальше.
  • Повышена стабильность подключенных Bluetooth-устройств.
  • Появилась настройка зоны щелчка на тачпадах.
  • Для компьютеров с более чем 32 ГБ оперативной памяти увеличен лимит размера языковой модели (LLM), которую можно запускать локально.
  • Изменён сервис для отправки GIF-файлов по сочетанию клавиш: вместо Tenor теперь используется GIPHY.
  • Исправлены ошибки, связанные с облачным хранилищем OneDrive, когда ярлык в «Проводнике» не реагировал в режиме администратора. 


Патч KB5095093 на данный момент является необязательным, поэтому для установки необходимо вручную проверить его наличие обновлений в «Центре обновления Windows».
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Microsoft выпустила большой апдейт Windows 11, который лучше никому не ставить
Microsoft выпустила масштабный апдейт Windows 11
10 команд для Win+R, которые ускорят работу в Windows

Рекомендации

Рекомендации

Вышел Telegram 12.6 — самое масштабное обновление года
Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также