Недовольный клиент DPD «подставил» бота поддержки — тот в рифму обматерил начальство

Олег

Футурама


В сети появилась история недовольного клиента службы доставки DPD, который измывался на чат-ботом и обманом заставил его писать непотребные вещи. Подробности собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, с нейросетью поразвлекся известный пианист и дирижер Эшли Бошан из Великобритании. Обратившись за помощью в чат техподдержки курьерской службы DPD, он попросил бота позвать живого сотрудника, но тот отказался и продолжал слать Бошану бесполезные ответы.

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Тогда музыкант решил поступить иначе. Он стал давать чат-боту хитрые запросы, в результате которых ИИ сочинил для клиента матерное стихотворение о своем начальстве и компании DPD в целом.

Пианист опубликовал переписку с ботом в соцсетях и представитель DPD довольно быстро отреагировал. Компания заявила, что нейросетевой чат-бот несколько лет успешно использовался в общении с клиентами, но теперь он «уволен» — отключен и отправлен на доработку. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

Seagull
–542
Seagull
Dpd кусок шит
23 минуты назад
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