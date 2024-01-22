

В сети появилась история недовольного клиента службы доставки DPD, который измывался на чат-ботом и обманом заставил его писать непотребные вещи. Подробности собрали в Phone Arena.



Согласно источнику, с нейросетью поразвлекся известный пианист и дирижер Эшли Бошан из Великобритании. Обратившись за помощью в чат техподдержки курьерской службы DPD, он попросил бота позвать живого сотрудника, но тот отказался и продолжал слать Бошану бесполезные ответы.







Тогда музыкант решил поступить иначе. Он стал давать чат-боту хитрые запросы, в результате которых ИИ сочинил для клиента матерное стихотворение о своем начальстве и компании DPD в целом.



Пианист опубликовал переписку с ботом в соцсетях и представитель DPD довольно быстро отреагировал. Компания заявила, что нейросетевой чат-бот несколько лет успешно использовался в общении с клиентами, но теперь он «уволен» — отключен и отправлен на доработку.